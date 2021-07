Prioritou většiny politických stran v dopravě je dostavba dálniční sítě

Slibují tak urychlení a zjednodušení výstavby. Mezi priority většiny stran patří také rozvoj železnice včetně vysokorychlostních spojení, změny v legislativě a financování dopravních staveb a zkvalitnění veřejné dopravy. Vyplývá to z ankety ČTK a volebních programů jednotlivých stran a hnutí.

Vládní hnutí ANO má resort dopravy pod kontrolou posledních osm let. Strana zatím svůj předvolební program nepředstavila, už dříve ovšem ministr dopravy Karel Havlíček avizoval, že pro vládu jsou prioritou větší investice do dopravní infrastruktury. Ta by se podle ministra měla stát impulzem pro celé hospodářství po koronavirové krizi. Strana se chce zaměřit na další stavby dálnic i vysokorychlostní železnice. Ve veřejné dopravě by pak měla pokračovat v liberalizaci provozu.

Sociální demokraté kladou ve svém programu důraz na veřejnou dopravu a její dostupnost. Podle poslance Jana Birkeho je jejich cílem zvyšování kapacity infrastruktury ve veřejné dopravě hlavně velkých aglomerací. Jako klíčové označil Birke také dokončení páteřní sítě dálnic a rychlostních komunikací včetně obchvatů. Na železnici chce ČSSD navrhnout zvláštní zákon o výstavbě páteře vysokorychlostní železnice, ve kterém bude harmonogram výstavby a také modernizace současných koridorů. Strana podporuje také další rozvoj pražského letiště včetně stavby nové paralelní dráhy. Vodní dopravě pak chce pomoci splavněním Labe a stavbou jezu v Děčíně.

Koalice Pirátů a Starostů chce provést změny v systému výstavby dopravní infrastruktury. Pro tu chce vytvořit dlouhodobý plán, který bude obsahovat pro stavby harmonogram. Na to chce navázat i zákon financování staveb na období dalších deseti let. Pokračovat chce také v případě vysokorychlostních železnic, jejich stavbu však chce propojit i s dalšími projekty z jiných oborů. Koalice plánuje další změny liniového zákona ke stavbám. Jako jediná z velkých stran či koalic se věnuje také kosmickému programu.

Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) pojmenovala svou dopravní část programu Chytrá doprava. Zaměřit se chce tedy na využívání moderních technologií při plánování dopravy, propojování jednotlivých druhů přepravy a také v dopravní výstavbě. Součástí toho by měla být i dostavba dálniční sítě včetně okruhu kolem Prahy, dále budování vysokorychlostních železnic a vlakových spojení v regionech a městech. V rámci toho slibuje také legislativní změny. Podporuje také další rozšíření pražského letiště, podpoří proto stavbu nové ranveje. Koalice chce naopak zastavit projekt vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe.

Prioritou komunistů v dopravě je podle jejich stínového ministra pro průmysl a dopravu Pavla Hojdy zintenzivnění investic do dopravní infrastruktury, včetně zvýšení podílu peněz na opravy a údržbu. Strana chce dále posílit význam veřejné dopravy, v rámci které slibuje jízdné zdarma nebo s až 90 procentní slevou pro studenty a důchodce. Stát by podle komunistů měl také více podporovat dopravce, které zřizuje stát nebo samosprávy.

Hnutí SPD v minulých dnech představilo základní body svého předvolebního programu, samotné dopravě se ovšem v nich zatím blíže nevěnuje. V minulosti ovšem SPD označovalo jako jednu ze svých priorit dopravní výstavu, a to v rámci dálnic i železnic. Hnutí v uplynulém období kritizovalo působení vlády v dopravě, která podle něj zaostává při výstavbě dálnic. "Pořád se nestaví takovým tempem, jakým bychom si představovali," řekl v minulosti místopředseda hnutí Radim Fiala. Hnutí také kritizovalo změny na ministerstvu dopravy, které je podle něj v personální krizi.

Zrychlení dopravní výstavby slibuje i hnutí Přísaha. To chce připravit kvůli tomu další legislativní změny, které by se měly věnovat i ekologickým vlivům staveb. Z Ředitelství silnic a dálnic chce hnutí vytvořit novou státní investorskou společnost, inspirovat se přitom chce v zahraničí. Změny plánuje hnutí také v Českých drahách, u kterých kritizuje změny vedení z posledních let. Zároveň chce částečně zprivatizování ČD Cargo s tím, že státu by zůstalo 67 procent akcií. Podle hnutí může vstup nových akcionářů zajistit až 15 miliard korun na oddlužení Českých drah.