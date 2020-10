Prymula musí odstoupit, zachoval se jako papaláš. Lidé přestanou opatřením věřit, říká pro EZ šéfka TOP 09

Nemá pro něj nejmenší omluvu. Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová zvolila nesmírně kritickou rétoriku na adresu ministra zdravotnictví Romana Prymuly, který si společně s předsedou poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem udělal noční výlet do pražské vyšehradské restaurace Rio´s, ačkoli stejně jako ostatní má být podle vládních nařízení zavřena. Navíc podle serveru Blesk.cz, který informaci jako první uveřejnil, neměl mít na obličeji ani roušku. „Mám dojem, že tady se někdo vzhlédnul ve své moci a nabyl pocitu, že jeho se pravidla týkat nemusejí, což klidně můžeme nazvat papalášstvím. Ale jak Prymulův počin budeme vlastně nazývat, je nyní nepodstatné, protože se dopustil ohromného selhání a znovu opakuji, že jedině, co může ze svého chování vyvodit, je rezignace,“ tvrdí politička v rozhovoru pro EuroZprávy.cz.

Poslankyně se obává, že někteří lidé nyní přestanou dodržovat nařízená hygienická pravidla, když sami vidí, že je i samotný ministr zdravotnictví Roman Prymula ignoruje. „ Řeknou si, kdyby vyhlášeným restrikcím pan Prymula skutečně věřil a myslel si, že pomohou, pak se jimi bude řídit a jinak se chovat. Upozorní i na to, že nenosí roušku, když jde do auta k řidiči, s nímž rozhodně nesídlí jednu domácnost,“ konstatuje Pekarová Adamová. Podle ní způsobil, že lidé už definitivně přestali věřit vládě. „Podlomená důvěra v kabinet Andreje Babiše stojí za stále narůstajícím počtem nakažených. Lidé totiž restrikcím nevěří.“

Rodačka z Litomyšle nevidí jediný důvod, proč by měl Prymula v úřadě setrvat, byť včera uplynul pouhý měsíc, kdy byl po rezignaci Adama Vojtěcha uveden do úřadu. „I kdyby byl ve funkci pouhý týden a udělal stejnou prasárnu, nic jiného mě nenapadá, volali bychom jako opozice rovněž po jeho rezignaci. A to, že je v úřadě pouhý měsíc, není pro něj žádnou omluvou. Naopak se ukazuje, že pan Prymula má důstojnický komplex, kdy rád něco nařizuje, přikazuje a mluví tónem, co nesmíme, a na druhou stranu se sám chová v rozporu s ustanoveními, které vládě doporučil. Káže vodu a pije víno,“ naráží Markéta Adamová Pekarová na skutečnost, že profesor Prymula je bývalým vojákem a dosáhl hodnosti plukovníka.

U PLUKOVNÍKA SE PROJEVIL DŮSTOJNICKÝ KOMPLEX

Paní předsedkyně Pekarová Adamová, co říkáte na zjištění, že ministr zdravotnictví Roman Prymula v době, kdy je kvůli koronavirové pandemii napůl vypnutá ekonomika a živnostníci musejí mít uzavřené podniky, navštívil před čtvrteční půlnocí vyšehradskou restauraci Rio´s, v níž údajně jednal bez roušky s místopředsedou hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem?

Jednání ministra Prymuly je nevídané a musí ze své funkce odstoupit. Nejdříve by se měl lidem omluvit a hned poté rezignovat. Pokud vydá nějaká hygienická nařízení a žádá po lidech, aby je dodržovali, musí jít v první řadě příkladem on a v žádném případě je nesmí porušovat. Není žádným nadčlověkem.

Lze v jeho chování spatřit rysy klasického papaláštví? Opravdu je zarážející, že ministr, který v dojemných projevech prosí národ, aby zůstal doma, jde v době karantény do podniku.

Mám dojem, že tady se někdo vzhlédnul ve své moci a nabyl pocitu, že jeho se pravidla týkat nemusejí, což klidně můžeme nazvat papaláštvím. Ale jak Prymulův počin budeme vlastně nazývat, je nyní nepodstatné, protože se dopustil ohromného selhání a znovu opakuji, že jedině, co může ze svého chování vyvodit, je rezignace. V každé západní zemi už by se tak dávno stalo. Už se odehrály případy, kdy někteří politici, kteří v dané zemi porušili pravidla, hned odstoupili.

Jaké konkrétní kroky nyní zvolí TOP 09, popřípadě celá opozice? Zmínila jste, že by profesor Prymula měl rezignovat, ale vyřknout prohlášení do éteru a pak konstruktivně jednat, jsou dvě rozdílné věci.

Veřejně ho k demisi vyzveme a pevně doufám, že i premiér Andrej Babiš si s celou vládou uvědomuje, že v tak těžké době se prostě jeho ministr chovat nemůže. Zároveň věřím, že vládní koalice uzná, že pan Prymula ani pan Faltýnek se takto chovat nemohou. Pokud se tak nestane, pak samozřejmě budeme ve spolupráci s dalšími opozičními stranami vyvíjet tlak, aby takové jednání obou politiků odsoudila a vše vyvrcholilo jeho rezignací.

Prymula samozřejmě udělal neodpustitelnou věc, ale je třeba si uvědomit, že včera uplynul pouhý měsíc od jeho jmenování do funkce ministra zdravotnictví. Je opravdu dobré, aby se nyní, kdy je denní nárůst nakažených přes 14 tisíc, střídali ministři zdravotnictví jako na fotbale?

I kdyby byl ve funkci pouhý týden a udělal stejnou prasárnu, nic jiného mě nenapadá, volali bychom jako opozice rovněž po jeho rezignaci. A to, že je v úřadě pouhý měsíc, není pro něj žádnou omluvou. Naopak se ukazuje, že pan Prymula má důstojnický komplex, kdy rád něco nařizuje, přikazuje a mluví tónem, co nesmíme, a na druhou stranu se sám chová v rozporu s ustanoveními, které vládě doporučil. Káže vodu a pije víno. V situace, v jaké se nacházíme, je klíčová důvěra lidí. Pokud se takové věci budou dít, pak se vládě nepodaří obnovit důvěru u lidí, kteří jí už stejně nevěří. A nejhorší bude, pokud kabinet neučiní nic, neomluví se a nevyvodí z události následky. Pak automaticky ještě více u občanů naroste nedůvěra, řekla bych až frustrace, která je jednou z příčin, proč máme tak vysoký počet nakažených. Velká část lidí je totiž už naštvaná, nebaví je dodržovat vyhlášená opatření, mnozí dokonce věří konspiračním teoriím, že virus vůbec neexistuje, a pak, když vidí, že ministr zdravotnictví klidně jde do restaurace, která má být stejně jako ostatní uzavřená, je obtížné po nich žádat, aby se chovali vzorně. Jsme opravdu pro srandu králíkům, když pan Prymula, který je hlavou a tváří všech restrikcí, je ignoruje. Přesto chci lidi požádat, aby hygienická opatření i nadále dodržovali, protože mají smysl.

Už jste naznačila, že bude obtížné po lidech žádat, aby i nadále dodržovali pravidla, když ministr zdravotnictví se tak nechová. Proto se chci zeptat, zda nehrozí, že národ vypoví občanskou poslušnost? Mám tím na mysli, že půjdou do parku, kde si otevřou pivo a vše jim bude lhostejné.

Ano, bojím se, že takové chování se rozšíří a je to základ celého problému. Pokud má být někdo důvěryhodný, musí pravidla sám respektovat a dodržovat. A ve chvíli, kdy tak sám nečiní, pak se důvěra zbortí jako domeček z karet a lidé přestanou restrikcím věřit, protože budou tvrdit, že nemají smysl, pokud je nedodržuje samotný ministr zdravotnictví. Řeknou si, kdyby vyhlášeným restrikcím pan Prymula skutečně věřil a myslel si, že pomohou, pak se jimi bude řídit a jinak se chovat. Upozorní i na to, že nenosí roušku, když jde do auta k řidiči, s nímž rozhodně nesídlí jednu domácnost. Určitě lidé mohou zmínit i pikantnost, že vycházel z restaurace v době, kdy i za normálních podmínek by měla být zavřena. Ovšem nyní musí být všechny podniky uzavřené. Chování pana Prymuly je neúctou vůči všem podnikatelům, kteří pravidla respektují, mají zavřeno a nevědí, zda další výpadek ekonomicky přečkají, protože doslova skřípou zuby a navíc propouštějí své zaměstnance. A jednání pana ministra je úplně největším výsměchem pro zdravotníky pracující v první linii, kde usilovně proti viru bojují. Pan Prymula by si měl uvědomit, že jsou to právě zdravotníci, které nedodržování pravidel ze strany lidí ještě více zatíží.