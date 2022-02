Rakušan chce v Bruselu navrhnout zastavení vydávání vstupních víz ruským občanům

Zdůvodnil to tím, že ČR nyní víza Rusům nevydává, ale ti mohou na takzvané schengenské vízum přicestovat do jiné země EU a v konečné fázi se do Česka dostat. Rakušan to řekl dnes v pořadu Otázky Václava Moravce České televize.

Rakušan připustil, že tato sankce se dotkne i lidí, kteří nesouhlasí s režimem ruského prezidenta Vladimira Putina. Podotkl však, že sankce má bolet. Připomněl, že Česko již nyní nevydává nová víza Rusům žijícím mimo ČR. Netýká se to těch ruských občanů, kteří v ČR žijí. Ti, kteří v tuzemsku žijí, ale podle něj budou muset projít novou vlnou bezpečnostního prověřování, které bude velmi podrobné. Také premiér Petr Fiala (ODS) v pátek avizoval revizi pobytových víz vydaných Rusům žijícím v Česku.

Vláda v pátek rozhodla o zastavení vydávání víz ruským občanům s výjimkou humanitárních případů. Krok, který kabinet avizoval už po čtvrtečním zasedání Bezpečnostní rady státu, je reakcí na ruskou invazi na Ukrajinu.