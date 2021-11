Rakušan souhlasí s Hamáčkem, že pro stav nouze nejsou splněny požadavky zákona

Budoucí vládní koalice bude v úterý o epidemické situaci jednat s hejtmany, včetně těch z jiných stran. Ve středu chce pak budoucí vláda představit protiepidemická opatření a postupy, které připravuje.

O případném vyhlášení nouzového stavu jedná vláda v demisi premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle Rakušana jsou hejtmani, kteří se domnívají, že nouzový stav není nutný. Zmínil například hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka (Piráti a STAN) nebo středočeskou hejtmanku Petru Peckovou (STAN). "V úterý budeme mít on-line hovor se všemi našimi hejtmany, přizveme i hejtmany z jiných stran a budeme chtít znát jejich stanovisko," uvedl Rakušan.

Ministerstvo zdravotnictví chce nouzový stav vyhlásit kvůli tomu, aby mohla být v některých krajích uložena pracovní povinnost medikům. Krizové štáby těchto krajů by ale měly podle Hamáčka nejprve zvážit, zda situace vyžaduje nástroje krizového zákona a případně vyhlásit stav nebezpečí na svém území, doplnil. "Pokud se ukáže, že nejsou schopny zvládnout situaci vlastními prostředky, mohly by se obrátit na vládu, aby vyhlásila nouzový stav, ale to bych očekával, že bude nějakou dobu trvat," řekl Hamáček.

V nemocnicích bylo v neděli 4885 lidí s covidem, z toho 715 bylo v těžkém stavu. V mezitýdenním srovnání hospitalizovaných přibylo 816 a počet těžkých stavů stoupl o 100. Nejhorší epidemická situace je na Moravě a ve Slezsku.

V souvislosti s koronavirem byl nouzový stav poprvé vyhlášen loni v březnu, podruhé před rokem 5. října. Několikrát byl prodloužen a skončil letos 11. dubna. Právě na základě nouzového stavu vláda v uplynulém roce a půl přijala řadu opatření - od uzavření většiny obchodů a služeb přes omezení fungování škol až po restrikce týkající se překračování hranic. Nouzový stav také využilo ministerstvo vnitra k centrálním nákupům ochranných pomůcek, umožnil i jednodušší nasazení armády.

Stav nebezpečí je nejnižším z krizových stavů, které mohou být v České republice vyhlášené v reakci na mimořádné situace. Jako jediný z nich ho nevyhlašují centrální politické orgány, ale hejtman kraje, v Praze primátor. Závažnějšími jsou nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav.