ROZHOVOR: O EU se kvůli energetické krizi velmi obávám, přiznává Zdechovský. Kritizuje Síkelu

Pane europoslanče, jak se díváte na aktuální situaci s energiemi? Dění posledních dnů a týdnů naznačuje, že je čím dál vyhrocenější. Vnímáte to stejně?

Nálada byla ještě na konci minulého týdnu velmi napjatá. Po ohlášení hledání celoevropského řešení a případného zastropování cen se situace mírně zlepšila. Ke klidu to má ale stále hodně daleko. Faktem je, že v tomto evropští státníci zaspali, u nás to měl bohužel ministr Síkela řešit mnohem dřív, a hlavně měl představit dostatečnou podporu domácnostem a firmám.

České předsednictví tlačí na celounijní zastropování cen energií. Je to podle vašeho názoru správné řešení? A pokud by nenalezly členské státy shodu, je třeba ceny zastropovat alespoň na národní úrovni?

Rozhodně považuji celounijní zastopování za nejefektivnější způsob, jak se vypořádat s vysokými cenami energií, které ohrožují občany napříč státy. Najít shodu bude složité, ale na naší straně je Rakousko či Německo a další státy se přidávají. Mít v zádech tyto mocné spojence je vždycky dobře. Bohužel se ale nemůžeme spoléhat na to, že to 9. září evropští lídři vyřeší. Musíme mít připraveny scénáře pomoci, když by se společné řešení nenašlo.

Angažoval jste se sám v této věci?

Ano, vyzval jsem minulý týden s dalšími 21 europoslanci Evropskou komisi, aby představila možné varianty řešení této šílené situace. Komise se nechala slyšet, že možné scénáře brzy podrobně představí. Věřím, že budou dostatečně efektivní.

Neobáváte se, že by důvěryhodnost Evropské unie utrpěla další velkou ránu, pokud by se nepovedlo najít dobré řešení rostoucích cen energií?

Velmi se toho obávám. Nezvládnutí energetické krize může vyvolat obrovské nepokoje po celé Evropě, může dojít ke svržení některých vlád a vyvolání paniky. Evropská unie čelí těžké zkoušce, v sázce je opravdu hodně. Nejen, že odrážíme dezinformační útoky ze strany Ruska v souvislosti s válkou na Ukrajině, ale také musíme zvládnout i nadcházející zimu, která možná bude bez ruského plynu. Kreml zastavil kohoutky a zkouší, kam až může zajít. Je to jejich jediná zbraň proti nám. Nic víc nemá, v tuto chvíli je ale velmi účinná. Je to však otázka zhruba dvou let, kdy už levný ruský plyn nebudeme potřebovat.

Energetická krize v Evropě je z největší části dílem Ruska, které koncem února napadlo sousední Ukrajinu. Směrem k Rusku se řeší ještě jedna ožehavá otázka, tou je vydávání víz ruským občanům, respektive turistům. Jaké stanovisko zastáváte v této věci? Zakázal byste Rusům vstup na území EU?

Chápu dojednaný kompromis, ale já bych byl přísnější. Nejsem jediný, koho štvou fotky ruských občanů, kteří si užívají dovolené v krásných letoviscích, jak kdyby žádná válka nebyla. To jsou lidé, kteří patří k bohatší vrstvě v Rusku a kteří tiše souhlasí s Putinem. Obyčejní Rusové nemají peníze na to, aby opustili svou zemi, natož trávili dovolenou v luxusním resortu v Řecku.

V Česku se momentálně opakuje dobře známý scénář, a to konkrétně hlasování o nedůvěře vládě během unijního předsednictví. Co tomu říkáte? Všímají si toho europoslanci z ostatních zemí a komentují to nějak?

Nezaznamenal jsem od svých kolegů žádnou reakci k tomu, co se děje právě v Česku. Všichni se zabývají šílenými cenami energií. V této těžké době mi to přijde od opozice velmi ubohé. Babiš ještě před prázdninami tvrdil, že vyvolat hlasování o nedůvěře nemá rozhodně v plánu, nechce ohrozit reputaci českého předsednictví. A co se stalo, zase otočil, jak to má ve zvyku. Prostě jeho slovo nic neznamená. Ale co také čekat od bývalého agenta STB.

Z českého předsednictví zatím uběhly dva měsíce, tedy třetina celého trvání. Jak ho hodnotíte? Je podle Vás úspěšné?

Určitě se povedla řada věcí a české předsednictví je zatím hodnoceno velmi pozitivně. Především naši partneři oceňují vytrvalou pomoc Ukrajině, naši diplomaté a vyjednavači se také činí v dojednávání legislativních návrhů a velmi dobře hodnocené jsou i doprovodné a kulturní akce. Třeba ta poslední, kdy jsem s předsedkyní Evropského parlamentu Robertou Metsolou zahajoval výstavu unikátních fotografií Václava Havla od jeho dvorního fotografa Jiřího Jírů. Havel je v Evropské unii pojem a na výstavu fotek se v den zahájení dorazilo podívat přes sto politiků, diplomatů, pracovníků v evropských institucích a tuzemských i zahraničních novinářů. Měl jsem z toho obrovskou radost.