Setrvání Hniličky je podle KSČM na vládě, podle ČSSD na Babišovi

Hniličkův konec v NSA by uvítali někteří opoziční politici. Hnilička v pondělí oznámil, že se kvůli porušení protiepidemických opatření účastí na oslavě v hotelu vzdá poslaneckého mandátu, o funkci v NSA se rozhodne podle reakcí ze sportovního prostředí.

Kováčik řekl, že podle klubu KSČM musí lidé respektovat opatření proti covidu-19, ať se jedná o kohokoliv. "Že se pan Hnilička vzdá poslaneckého mandátu, je v pořádku. Co se týká šéfování NSA, je to věc vlády a my v tomto směru netlačíme na to, aby to řešila tak, či onak," konstatoval. Komunisté tolerují ve Sněmovně vládu ANO a ČSSD, s hnutím ANO budou dnes jednat o plnění toleranční dohody.

Vládní sociální demokraté v rozhodnutí odkazují na Hniličku a Babiše. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) v pondělí řekla, že by premiérův návrh na odvolání Hniličky podpořila. Poslanec ČSSD Jan Birke dnes uvedl, že by měl Hnilička vyvodit ze svého chování odpovídající odpovědnost. "Ale jsme daleci tomu, abychom vyzývali kohokoliv k rezignaci," uvedl. Protože je Hnilička přímo podřízen premiérovi, je podle něj na Babišovi, aby zhodnotil, zda složení poslaneckého mandátu je dostatečným "trestem".

Šéf STAN Vít Rakušan odstoupení z funkce poslance za odpovídající nepovažuje mimo jiné kvůli blížícímu se konci volebního období. Setrvání Hniličky v NSA podpořili v pondělí někteří představitelé českého sportu. "Jak by asi sportovní prostředí jinak zareagovalo u člověka, který je odpovědný za to, jaké peníze do sportovního prostředí dotečou. To zastání je automatické," zpochybnil váhu prohlášení Rakušan. Pokud myslí Hnilička vyvození odpovědnosti vážně, jeho stěžejní funkcí je ta v NSA, dodal.

Předseda lidovců Marian Jurečka řekl, že by měl Hnilička zvážit Babišovu výzvu k vyvození odpovědnosti. "Jeho funkce z hlediska způsobu odvolání má jasná pravidla, jakým způsobem se dá odvolat. To je na vyhodnocení vlády, nejsou žádné kompetence Sněmovny," uvedl. Podle šéfa SPD Tomia Okamury se jedná o odpovědnost premiéra a hnutí ANO.

Podle Blesku se v hotelu Prince de Ligne se v sobotu večer konala oslava 50. narozenin teplického podnikatele a bývalého vlivného politika ČSSD Petra Bendy. Vedle Hniličky se jí účastnili například místopředseda Rady České televize Jiří Šlégr, či bývalý premiér Jiří Paroubek. Organizátor i účastníci porušili několik opatření, hrozí jim pokuta. Policejní prezident Jan Švejdar dnes oznámil, že kvůli účasti odvolá z postu libereckého krajského policejního ředitele Vladislava Husáka.