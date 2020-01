Návrh k novele o ochraně veřejného zdraví předložilo sedm poslanců z hnutí ANO a jeden z KDU-ČSL. "Jde o ochranu veřejného zdraví," uvedla jedna z předkladatelek návrhu, poslankyně ANO Jana Pastuchová. Podle dalšího z předkladatelů, lidoveckého poslance Víta Kaňkovského, nejde o útok na současnou hlavní hygieničku.

Gottvaldová je hlavní hygieničkou a zároveň náměstkyní ministra zdravotnictví od července 2016. Podle svého životopisu má magisterský titul v oboru Specializace ve zdravotnictví - Výživa člověka, který vystudovala na brněnské Masarykově univerzitě.

Z místa hlavní hygieničky je Gottvaldovou možné nyní odvolat jen tehdy, pokud by se v kárném řízením prokázalo její vážné pochybení. K poslaneckému návrhu se vyjádřila zdrženlivě. "O tom návrhu vím. Mám na to svůj názor, ale nechci to v současné době komentovat," řekla serveru. Zda se změnou souhlasí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), není jasné, píše SeznamZprávy.cz.

Na přípravě návrhu se podílel předchůdce Gottvaldové ve funkci a nynější místopředseda odborné Společnosti hygieny a komunitní medicíny Vladimír Valenta, potvrdil serveru. "Návrh, který jsme iniciovali, vznikl v průběhu minulého roku po celkovém zhodnocení vývoje hygienické služby," řekl Valenta.

Podmínka, aby hlavní hygienik měl lékařské vzdělání, v zákoně podle předkladatelů změny byla až do roku 2003. Poté podle nich bez odborné diskuse z legislativy vypadla. O změně budou nyní hlasovat poslanci ve zdravotním výboru Sněmovny, pak čeká návrh schvalování ve třetím čtení. Jako možná nástupkyně Gottvaldové, pokud by návrh prošel, se podle serveru skloňuje jméno ředitelky Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích Kvetoslavy Kotrbové.