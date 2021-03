Sněmovna bude hlasovat o zvyšování výživného podle inflace

K novele se sešla řada jiných pozměňovacích návrhů. Karla Šlechtová (ANO) se snaží o to, aby dítě mohlo být svěřeno do společné pěstounské péče i jiným dvěma osobám, než jsou manželé. Jde třeba o lidi žijící v registrovaném partnerství nebo nesezdaným párům.

Měsíční příspěvek takzvaným klokánkům vládní novela zvedá z 22.800 na 30.000 korun na dítě měsíčně. Poslanec ČSSD Petr Dolínek chce, aby částka činila 36.000 korun.

Poslankyně KDU-ČSL Pavla Golasowská a SPD Lucie Šafránková navrhují různý růst odměn u dlouhodobých i u náhradních krátkodobých pěstounů. SPD chce navíc zavést automatický valorizační mechanismus odměn podle růstu reálné průměrné mzdy v národním hospodářství.

Vládní novela ponechává u dlouhodobých pěstounů odměny podle počtu dětí na 12.000, 18.000 či 30.000 korunách měsíčně. Nově by se o 4000 na 16.000 korun mohla zvednout jen částka za péči o lehce postižené dítě. Za každé další přijaté dítě s handicapem by se zvýšila o 6000 korun. Kritici poukazují na to, že pěstounů je stále nedostatek, novela situaci nezlepší.

Odměna pro přechodné pěstouny by se měla podle vládního návrhu zvednout z 20.000 na 22.000 korun hrubého měsíčně. Zároveň by nově dostali příspěvek při převzetí dítěte, jehož výše je odstupňovaná podle věku od 8000 korun do 10.000 korun.