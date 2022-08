Soudce médiím asi nepovolí živý přenos z líčení s Babišem v kauze Čapí hnízdo

— Autor: ČTK

Soudce Jan Šott zatím nepředpokládá, že by médiím povolil živý obrazový přenos z hlavního líčení s bývalým premiérem Andrejem Babišem (ANO) v kauze Čapího hnízda. Uvedl to na dotaz ČTK a zdůvodnil to vývojem judikatury i panující soudní praxí. Dotační kauzu začne pražský městský soud projednávat 12. září. Soudce sdělil, že délku trvání procesu nyní naprosto nelze odhadnout.