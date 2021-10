Spolu a PirSTAN věří, že sestaví vládu. Babiš prý jednání nebude prodlužovat

"Věřím, že Zeman nebude chtít, abychom ukázali, že jsme parlamentní demokracie," uvedl Gazdík. Podobně se vyjádřil i předseda lidovců Marian Jurečka. Věří však v dohodu s prezidentem, je podle něj "ale možné využít sílu". Zopakoval, že očekává v to, že prezident bude dodržovat Ústavu ČR. Místopředseda ODS Martin Kupka později uvedl, že nechce vyhrožovat a neví, zda se prezident nechystá vystoupit.

Složit ve Sněmovně většinu bude chtít podle dosavadního šéfa Sněmovny za ANO Radka Vondráčka i hnutí Andreje Babiše. Uvedl, že premiér a jeho hnutí nechce "dělat žádné triky a protahování". Babiš podle něj spolustraníkům řekl, že ANO dá jednu jasnou nabídku, a když to nikam nepovede, nebude jednání protahovat. Platí, že máme nejvíc mandátů, je to sice o jeden, ale je to mandát, konstatoval.

Nemocný Zeman dnes v prohlášení zveřejněném mluvčím Hradu Jiřím Ovčáčkem poblahopřál vítězům sněmovních voleb a zvoleným poslancům bez ohledu na jejich příslušnost k politickým stranám. Volby vyhrála koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09, druhé skončilo vládní hnutí ANO. Zeman už dříve uvedl, že pověří jednáním o vládě předsedu vítězné strany, nikoli koalice. Babiš dnes v Lánech prezidenta navštívil, ale odjel bez komentáře. Prezidenta po jednání převezla sanitka do pražské ÚVN.

Koalice Spolu a Pirátů se STAN v sobotu požádaly prezidenta, aby pověřil jednáním o sestavení kabinetu předsedu ODS Petra Fialu. Podepsaly memorandum o vůli vytvořit společně většinovou vládu. Vítězná koalice Spolu a třetí Piráti se Starosty budou mít v nové Sněmovně 108 mandátů. Jurečka uvedl, že je reálné složit vládu do Vánoc, není proto podle něj nutné měnit složení dosavadního kabinetu.