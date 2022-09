Stanjura se s hejtmany shodl, že by se měl změnit systém rozpočtového určení daní

ČTK to po dnešním jednání s ministrem řekli hejtmani Moravskoslezského a Jihomoravského kraje Ivo Vondrák (ANO) a Jan Grolich (KDU-ČSL). Debata o zvýšení množství peněz pro kraje z rozpočtového určení daní se podle Grolicha teprve povede a Stanjura nic konkrétního neslíbil.

Vondrák uvedl, že na principech rozpočtového určení daní se hejtmani a ministrem shodli a návrh ještě dopracují. "Daně by se měly rozdělovat podle různých kritérií, jako je například délka komunikací, počet zajišťovaných dopravních spojů či například počet dětí ve školách," uvedl k dnešnímu jednání Vondrák. Současně ale připustil, že podle nového systému by se mohlo stát, že některé kraje dostanou peněz méně než podle toho nynějšího. Hejtmani to chtějí vyřešit tím, že se bude rozdělovat více peněz.

To, že chce vláda premiéra Petra Fialy (ODS) změnit rozpočtové určení daní krajů na základě shody s Asociací krajů ČR a zvýšit celkovou sumu peněz pro kraje, avizovala ve svém programovém prohlášení. Poslední novela zákona o rozpočtovém určení daní vstoupila v platnost za předchozího kabinetu Andreje Babiše (ANO) v roce 2021. "Naše vláda přistoupila ke změně rozpočtového určení daní, které znamenalo sice snížení příjmů státního rozpočtu, ale současně zvýšení příjmů krajů a obcí," uvedla před časem někdejší ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Předseda Asociace krajů ČR a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) letos v květnu po jednání asociace uvedl, že představitelé krajů hledají nový model rozpočtového určení daní, který by měl modernější kritéria než ten dosavadní, a budou pak o něm chtít jednat s vládou.

Hejtmani dnes hovořili se Stanjurou také o možnosti zvýšení příspěvku na ubytování Ukrajinců, kteří uprchli před válkou na Ukrajině. "Tady padla dohoda, že na konci září dojde k vyhodnocení situace, výpočtu nákladů na energií se zohlednění včera (v pondělí) oznámených stropů, a pokud to bude potřeba, je ministerstvo ochotné poplatky navýšit," dodal Grolich.