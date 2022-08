Stanjura v reakci na zhoršení výhledu mluví o účtu vlády Andreje Babiše

Ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) uvedl, že vláda dělá vše pro snížení hrozby závislosti na ruském plynu.

Narušení dodávek ruského plynu by mohlo podle Moody's vést k přidělování plynu, uvrhnout ekonomiku země do hluboké recese s negativními důsledky pro trend růstu a zhoršit rozpočtové ukazatele. Moody's zároveň potvrdila hodnocení úvěrové spolehlivosti České republiky na stupni Aa3.

"Zhoršený výhled agentury Moody's prezentuje to, co si myslíme všichni. Pětikoalice nezvládá současnou krizi. Hlavními důvody zhoršení jsou značné inflační tlaky v ekonomice a hrozba závažné plynové krize v Česku," napsala Schillerová na twitteru.

Současný ministr financí Stanjura naopak vidí příčinu u předchozích vlád. "Další účet, který platíme za osm let vládnutí (bývalého premiéra) Andreje Babiše. Agentura Moody's potvrdila vysoký rating ČR, ale zhoršila výhled z důvodu silné energetické závislosti ČR na Rusku," napsal na twitteru. "Víme, že (ruský prezident Vladimir) Putin používá plyn a ropu jako zbraň, prioritou je derusifikace české i evropské energetiky," dodal. Rusko v únoru zaútočilo na sousední Ukrajinu a poté, co země EU Kyjev v jeho obraně jasně podpořily, začala Moskva snižovat své dodávky plynu do Evropy, v některých případech je přerušila či zcela zastavila.

Schillerová se však na Stanjuru v reakci na jeho výrok obořila na sociální síti. "Jste už osm měsíců u vlády a osm měsíců se jen vymlouváte, ale už to přestalo zabírat. Důsledkem toho je, že vám nevěří lidé, firmy ani ratingové agentury," napsala. Stanjury se ale zastal někdejší ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). "Absolutní závislost na ruském plynu a olbřímí strukturální deficit je práce vašich vlád. Pro větší energetickou nezávislost udělala tahle vláda za osm měsíců víc, než vy za osm let," reagoval Kalousek na Schillerovou.

"Závislost na Putinově plynu je pro ČR hrozbou a my děláme vše pro to, abychom ji minimalizovali. Přijímáme opatření na ochranu občanů i podniků před letošní zimou a podnikáme také kroky pro dlouhodobé snížení této závislosti," uvedl Síkela na sociálních sítích. Poukázal například na to, že vláda zajistila třetinový podíl v plovoucím LNG terminálu v Nizozemsku, který umožní státu snížit závislost na ruském plynu až o třetinu.

Předseda klubu SPD Radim Fiala tvrdí, že vláda nezajistila dostatek plynu na další období, a hrozí tak podle něj hluboká recese tuzemského průmyslu. "Vymlouvat se na Babiše a Putina mohou jen krátký čas," sdělil ČTK. Jeho stranický kolega a místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Hrnčíř míní, že jde o poslední varování pro vládu. "Je nezbytné, aby vláda snižovala zadlužení státu, protože nám tímto ještě vzrostou náklady na dluhovou službu," sdělil ČTK.

Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy se vládě může prodražit dluh. Jde podle něj o závažné varování vládě, že je třeba začít zásadně ozdravovat veřejné finance. "Dnešní zhoršení výhledu ratingu dluhu ČR ze strany agentury Moody's je jejím vůbec prvním zhoršením celkového hodnocení Česka v celé jeho moderní historii od roku 1993. Agentura Moody's je finančními experty vyhodnocována jako ta nejméně přísná, resp. ve svých hodnoceních nejoptimističtější. Tudíž její zhoršení ratingového výhledu je o to závažnější," napsal v komentáři zaslaném ČTK.

Agentura Moody's uvedla, že dlouhodobé a závažné přerušení dodávek plynu z Ruska by mělo podstatný negativní dopad na trend růstu a rozpočtové ukazatele České republiky. Poukázala přitom na "vysokou závislost České republiky na dodávkách plynu z Ruska v kombinaci s omezenými možnostmi jejich náhrady v blízkém časovém horizontu". Připomíná, že Rusko v posledních týdnech podstatně snížilo dodávky plynu do Evropské unie a několik unijních zemí EU začátkem července zaznamenalo buď úplné zastavení, nebo výrazné omezení dodávek z Ruska.

Premiér Petr Fiala (ODS) začátkem minulého týdne uvedl, že zásobníky plynu jsou plné z 80 procent. Česko tak dosáhlo hranice, na kterou musí státy Evropské unie zásobníky naplnit do letošního listopadu. Česko plánuje kvůli omezení závislosti na Rusku využít plyn z terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Nizozemsku. Roční spotřeba v ČR činí asi 9,4 miliardy metrů krychlových plynu a z Ruska získává Česko podle ministra Síkely zhruba 98 procent spotřebovaného plynu.