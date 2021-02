Starostové opět žádají otevření hranic do Německa pro sanitky

"Převozy pacientů v těžkém stavu do vzdálených tuzemských nemocnic mohou trvat až pět hodin, jsou tudíž rizikové. Transport do Německa by přitom nezabral ani 45 minut. Nedává žádný smysl, proč vláda stále odmítá přijmout pomocnou ruku Bavorska a Saska," uvedl pirátský poslanec Petr Třešňák.

Situace v chebské nemocnici je od ledna kritická, zařízení nemá dost lůžek na intenzivní péči pro pacienty s těžkým průběhem koronaviru.

"Vyzýváme proto ministra, aby odsouhlasil a aktivoval přeshraniční spolupráci, kterou už předjednal Karlovarský kraj v čele s hejtmanem Starostů a nezávislých Petrem Kulhánkem (za STAN)," doplnil Třešňák.

"Nejde jen o současnou epidemii, kdy jsou pacienti z našeho kraje převáženi sanitkami do vzdálených regionů České republiky ... otevření hranic pro sanitky může být významným bonusem i v klidnějších dobách, protože současný systém, kdy se na hranici pacienti za každého počasí překládají ze sanitky do sanitky, považujeme za nešetrný a nedůstojný 21. století," uvádí se v dopise.

Otevřený dopis podepsali starostové Chebu, Aše a Mariánských Lázní, hejtman Petr Kulhánek, tři senátoři z Karlovarského kraje, všichni za STAN, i poslanec Třešňák. Kromě jiného se v něm ostře vyhranili proti výrokům náměstka ministra zdravotnictví Vladimíra Černého, který mimo jiné řekl, že němečtí pacienti tvoří značnou část pacientů v chebské nemocnici.

Náměstek Černý, který má řízení kapacit nemocnic v době epidemie na starosti, uvedl dnes v tiskové zprávě ministerstva, že Česko začne oslovovat okolní státy s žádostí o pomoc s pacienty s covidem-19 při zaplnění 90 procent celkové rezervy lůžek. Nyní je podle informací na webu ministerstva volných 16 procent lůžek na jednotkách intenzivní péče a 26 procent standardních lůžek.