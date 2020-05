Stav legislativní nouze trvá, potvrdila Sněmovna. Poslanci mají dohodu o rouškách

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) novinářům řekl, že o existenci dohody nevěděl. Na dopolední tiskové konference přicházeli zástupci jednotlivých sněmovních stran s rouškami i bez nich, podobně to vypadalo i po zahájení schůze v jednacím sále.

"Obecně doporučuji roušky stále nosit, protože pokud člověk je v blízkosti druhého člověka na vzdálenost dvou metrů, to riziko bezesporu existuje," uvedl ministr. Osobně roušku nadále nosit bude, za lepší by považoval, aby i poslanci v jednacím sále roušky měli.

Předseda lidovců Marian Jurečka ČTK řekl, že ačkoli je nošení roušek dobrovolné, jeho klub se domluvil na tom, že jeho poslanci zatím roušky neodloží.

Předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) vyhlásil před týdnem stav legislativní nouze s předstihem na dobu ode dneška do konce června. Předchozí stav legislativní nouze, vyhlášený kvůli epidemii nového koronaviru v polovině března, skončil v neděli 17. května s nouzovým stavem. Sněmovna za tuto dobu schválila několik desítek vládních protikrizových zákonů.

Díky kompenzačnímu zákonu bude moci ministerstvo zdravotnictví připravit mimořádnou úhradovou vyhlášku, na jejímž základě se budou peníze poskytovatelům zdravotních služeb proplácet. Přímé náhrady se předpokládají 27 miliard korun, zbytek by poskytovatelé měli získat zvýšením objemu hrazených služeb.

Pravděpodobně v pátek by měla dolní komora zrychleně schvalovat i další dvě předlohy, které vláda předložila kvůli koronavirové krizi. Soubor daňových změn obsahuje snížení daně z přidané hodnoty u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce, sportovní události, na sportoviště, do saun a dalších podobných zařízení a u jízdného na vleky. Dále by se měla snížit o čtvrtinu silniční daň u nákladních aut nad 3,5 tuny. Druhý návrh zákona by odpustil menším firmám do 50 zaměstnanců sociální odvody za červen až srpen. Zaměstnavatel by ale nesměl propustit víc než desetinu pracovníků a ve srovnání s březnem by nemohl snížit mzdy.