Štěpánek: Chci se zasadit o zákon na posílení práv napadených

"Chtěl bych poděkovat lidem za to, že přišli. Slibuji, že všechno, co jsem prohlašoval v kampani, jsem myslel naprosto vážně, a že to teď musím splnit. Beru to jako obrovskou výzvu, na kterou se těším," řekl Štěpánek ČTK.

Zákon na posílení práv napadených se podle něj již řeší, chce se zasadit o to, aby vstoupil v platnost. Zároveň se chce věnovat změně volebního zákona, o které mluvil i své kampani. "Chtěl bych, aby se do obecních zastupitelstev dostávali lidé, kteří byli opravdu zvoleni, a ne ti, kteří získali mandát přepočtem na strany," řekl Štěpánek.

Volební účast na Příbramsku činila při 96 procentech sečtených hlasů 13,7 procenta. "Je špatné povědomí o tom, co jsou volby a co je volební právo. Já říkám, že je to výsada a je mi moc líto, že si lidé tu výsadu neužívají. Takže je to spíše takový smutek," řekl Štěpánek.

Petr Štěpánek bojoval o post senátora v druhém kole s Jiřím Burianem (ODS), který svůj mandát obhajoval. Štěpánek těsně před ukončením sčítání získal zhruba 70 procent hlasů.