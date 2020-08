Babišovi věřila, pak ji zklamal. Krnáčová promluvila o angažmá v hnutí ANO

"Nejsem dobrá politička, zejména ne pro Českou republiku. Politika se dnes ani moc nedělá, je to takový infotainment bez hodnot a jasně formulovaných názorů. Politika dělaná na základě výzkumů veřejného mínění není politika, ale konstantní referendum, které s politikou nemá nic společného,“ sdělila Krnáčová v rozhovoru pro Plus.

Někdejší pražská primátorka se letos rozhodla definitivně opustit hnutí ANO, jež podle jejího názoru nemá ani program, ba ani žádnou vizi. "Bude líp, to je málo. Ale na druhou stranu to doba takto chce, jinak by ten úspěch nebyl tak velký,“ připouští.

Současný český premiér Andrej Babiš (ANO) šel do politiky s tím, že by chtěl řídit stát jako firmu, což ale byla podle Krnáčové už od začátku hloupost.

"Ve firmě máte v oblasti personálního a finančního řízení nástroje, které ve státě neexistují. A jakmile se to pokoušíte uplatnit, dopouštíte se protizákonných postupů. Nelze to řídit jako firmu," vysvětlila.

"Od pana předsedy jsem si několikrát vyslechla: ‚Nepotřebuju straníky, ale odborníky.‘ Asi budou lidi vybírat stejně nahodile jako dosud-" Adriana Krnáčová

Předseda ANO se navíc změnil a zřejmě začíná být nebezpečný. "Na začátku jsem věřila tomu, že chce zatočit s korupcí. Ale postupem času jsem viděla, že tento étos upadá a že jsou důležitější úplně jiné věci. Vyhřeznul ten byznysový prvek a ostatní věci byly upozaděné. Bylo to pro mě zklamání, které bylo každým rokem větší a větší,“ dodala exprimátorka.

Ve straně funguje hlasovací disciplína, ale jsou upozaděny společné hodnoty a cíle, což se ale může dříve či později vymstít, jelikož hlasovací mašinérie nemůže nahradit společenství, jež má nějaké směřování. Krnáčová taktéž řekla, že premiér nemá rád Prahu a že dění v české metropoli je mimo pole jeho zájmů.

"Nepochopila jsem to a je to škoda. Přitom jsem se snažila vycházet vstříc všem požadavkům ministerstev například na směnu majetku. Ne že bych ohýbala nějaké předpisy, ale nebyla jsem nevstřícná. Úhelný kámen byla vládní čtvrť v Letňanech, snažila jsem se je přesvědčit, aby to bylo v Holešovicích, protože by to bylo organičtější včlenění celého komplexu do organismu města, ale nenašla jsem pochopení,“ řekla Krnáčová.

Někdejší primátorka Hlavního města Prahy taktéž věří, že by její kniha mohla přispět diskuzi o volbách do komunálních zastupitelstev. Uvítala by například přímou volbu starostů, kteří by si mohli do svého sboru přivést vlastní lidi. Vadí jí, že sice nesou odpovědnost, ale nedisponují exekutivními pravomocemi.



"Veřejnost vnímá, že se stane něco, o čem vy jako primátor ani nevíte. Náměstek vám zavře Libeňský most a vy se to dozvídáte z médií. To není správný způsob, jak řídit město," podotkla.

"Přicházeli tam lidé s ambicemi, které se neslučovaly s mými ambicemi. Na kandidátku jsem si nemohla vůbec nikoho vybrat." Adriana Krnáčová

Všichni, kteří vstupují do komunální politiky či vůbec do rozhodovací funkce, by měli být dle Krnáčové podrobeni testu, zda k tomu vůbec mají potřebné předpoklady, včetně dostačujících řídících schopností a znalostí.

"Jestli zná zákony a ví, co je samospráva, veřejná správa nebo smíšená správa. Do zastupitelstva se ale dostávají lidé, kteří ani netuší, že něco takového existuje," sdělila Krnáčová.

Bývalá primátorka hlavního města Prahy rovněž nepočítá s tím, že by si premiér Babiš její knihu přečetl. "Nevím, zda vůbec čte. Nejsem si úplně jistá. Možná čte smsky a e-maily, ale myslím, že nemá čas na čtení beletrie. To je asi nad jeho síly,“ uzavřela.