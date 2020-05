Vláda asi odpustí odvody menším firmám, podle Maláčové byl návrh schválen

Dočasné prominutí odvodů má být další podporou z kurzarbeitového programu Antivirus, který dnes vláda prodloužila o tři měsíce, tedy do konce srpna. Sociální pojištění a příspěvek na politiku zaměstnanosti, které platí zaměstnavatel, činí 24,8 procenta pracovníkova výdělku.

"Slibujeme si trochu od toho, že pokud firmy rozdaly v březnu výpovědi, stále je ještě do konce května možnost stáhnout je... Slibujeme si od toho udržení zaměstnanosti v malých a středních firmách, v českých firmách, abychom zvládli největší šok. Vracíme se do normálu a chtěli bychom, aby firmy nepropouštěly," řekla na tiskové konferenci po jednání Maláčová.

Z programu Antivirus stát vyplácí zatím dva druhy příspěvků. Podpora A činí 80 procent z náhrady mzdy lidí v karanténě či z uzavřených provozů do 39.000 korun superhrubé mzdy. Podpora B odpovídá 60 procentům náhrady mzdy při omezení provozu kvůli výpadku pracovníků či surovin a při poklesu poptávky, a to do 29.000 korun superhrubé mzdy. Tříměsíční odpuštění odvodů je takzvaný režim C.

Podle Maláčové by bylo možné prominout pojistné do 1,5násobku průměrné mzdy, tedy za loňský rok zhruba z 51.700 korun hrubého. Maximální odpuštěný odvod by tak odpovídal asi 12.700 korun.

Nárok na odpuštění pojistného by měl zaměstnavatel s nejvýš 50 zaměstnanci, kteří odvádějí nemocenské pojištění. Podle Maláčové je to 88 procent firem, tedy asi 233.000. Podnik by od konce března nesměl propustit víc než desetinu pracovníků. Proti březnu by nemohla o víc než desetinu klesnout ani vyplacená suma na mzdy. "Podmínky na prominutí pojistného se budou posuzovat v každém měsíci zvlášť," uvedlo ministerstvo práce. Pojistné za daný měsíc se odvádí do 20. dne následujícího měsíce.

Podnik by také nesměl pobírat jiný příspěvek na mzdy z programu Antivirus. Zaměstnavatel by musel platit daně v ČR či EU.

O odpuštění odvodů podle ministerstva práce nemusí firmy žádat. Měly by jen oznámit okresní sociální správě snížení odváděné částky v měsíčním výkazu. Na propouštěné pracovníky není možné úlevu uplatnit. Kontroly budou úřady provádět zpětně.

O modelu C začala vláda jednat před dvěma měsíci. Před dvěma týdny schvalovala už návrh zákona o odkladu odvodů, který obsahoval i snížení pojistného na pětinu pro firmy s poklesem tržeb o 30 procent. Kabinet z normy toto opatření ale nakonec vyškrtl a nyní zvolil úspornější variantu.

Podle resortu práce by tříměsíční odpuštění pojistného mělo činit 13,5 miliardy korun. To je zhruba 2,5 procenta plánovaných příjmů 540,5 miliardy korun, s nimiž ministerstvo zatím počítá ve svém schváleném rozpočtu.

O dočasném prominutí odvodů jednala dnes tripartita. Na režimu C se neshodla. Podle zaměstnavatelů by odpuštění mělo být pro všechny firmy, nejen pro ty malé. Odbory naopak opatření odmítly. Nesouhlasí s výpadkem příjmů do systému pojištění, tedy hlavně na důchody.

Ministerstvo práce uvedlo, že by normu měly Sněmovna i Senát projednat ve stavu legislativní nouze. Obě komory by tak předlohu schvalovaly zrychleně hned při prvním projednávání.