Vláda by mohla ve středu projednávat návrh pravidel pro vyplácení příspěvku 5000 Kč

Ten podrobnosti dosud nechtěl zveřejnit. Uvedl pouze, že by vyřizování mělo být co nejjednodušší a domácnosti by peníze měly mít do konce srpna. Podle vyjádření náměstka ministerstva práce pro informační technologie Karla Trpkoše by se žádosti nejspíš mohly podávat přes Czech Pointy.

"Systém vymyšlen máme. Finalizujeme legislativní text, který předpokládám, že předložím na jednání vlády příští týden, kde bych pak řekl nejenom všechny detaily a konkrétní podmínky pro čerpání, ale zároveň i celý ten způsob žádání, administrace a tak dále. Až to příští týden vláda schválí, tak to logicky odprezentujeme jako ucelený soubor informací, ať neříkáme vždy jen dílčí informaci," řekl tento týden po jednání vlády Jurečka.

Vláda se na záměru vyplatit domácnostem na dítě 5000 korun dohodla 27. dubna. Jurečka tehdy oznámil, že by na státní příspěvek měly mít nárok domácnosti s příjmem do milionu korun čistého. Po třech dnech sdělil, že se spletl a jedná se o hrubou částku. Do mimořádné dávky by mělo putovat zhruba deset miliard korun. Podle kabinetu je pomoc adresná.

Podle některých expertů na sociální politiku je ale dávka téměř plošná a nedostanou ji jen nejbohatší. Odborníci doporučovali navýšení příspěvku na bydlení a přídavků na děti a rozšíření okruhu jejich příjemců. Organizace na podporu samotných rodičů poukazují na to, že jednorázová pětitisícovka samoživitelům a samoživitelkám příliš nepomůže, zvýšené náklady mají každý měsíc. Kritikou nešetří ani odbory. Postup kritizují také opoziční politici, kteří prosazují plošnou podporu. Poukazují na to, že ani po téměř měsíci není jasné, kdo bude moci dávku získat a který úřad ji bude vyřizovat. Úřady práce jsou teď přetížené.

Náměstek Trpkoš poslancům sněmovního sociálního výboru tento týden řekl, že ministerstvo práce na přípravě spolupracuje s resorty financí a vnitra. "V rámci mimořádné dávky pro děti vlastně zkoušíme úplně novou spolupráci, kdy si říkáme, že bychom přes 7000 Czech Pointů, což jsou všechny obce či pošty, měli možnost podat žádost o dávku. Tuto spolupráci se podařilo domluvit během 14 dní," uvedl Trpkoš. Podle něj je to postup správným směrem, i když se pak může případně narazit na technické limity.

Czech Point je označení pro Český podací ověřovací informační národní terminál. Těchto míst je podle údajů z oficiálního webu po republice téměř 7300. Přes 5800 z nich je na radnicích a kolem 950 na poštách, zbytek u notářů a v hospodářské komoře.

Jurečka už dřív řekl, že by vyřizování mělo být co nejjednodušší a co největší část by se měla dát řešit elektronicky. Premiér Petr Fiala (ODS) před nedávnem uvedl, že někteří lidé by žádosti nemuseli podávat vůbec a dávku by dostali automaticky. Týkat by se to mohlo třeba příjemců přídavků na děti. Úřady práce jejich příjmovou situaci znají, nárok na přídavek mají rodiny s příjmem do 3,4násobku životního minima.