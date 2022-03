Vláda počítá s růstem životního minima. Diskutovat se bude o částce za ubytování uprchlíků

Pro samotného dospělého činí teď 3860 korun. V rodině je pak částka pro dospělé i děti nižší. Ministerstvo práce ČTK už dřív sdělilo, že podmínky pro navýšení se kvůli vysokému růstu cen už naplnily.

Životní a existenční minimum hraje roli při posuzování nároku na pomoc od státu i při stanovení výše některých dávek. Částky stanovuje vláda svým nařízením. Podle zákona je může valorizovat od ledna, pokud náklady na výživu a osobní potřeby za příslušné období rostly aspoň o pět procent. Může je upravit ale i v mimořádném termínu. Ceny v Česku od dubna 2020 výrazně vzrostly. Zdražují energie i potraviny a ostatní zboží.

"Ministr průmyslu Jozef Síkela bude příští týden představovat na jednání koaliční pětky (šéfové koaličních stran) opatření proti energetické chudobě. Příklad opatření je valorizace životního minima. Je to obrovsky rychlá záležitost. Je to nařízení vlády," uvedl Rakušan. Podotkl, že navýšení minima pomůže nejpotřebnějším domácnostem rychle. Návrh na mimořádné zvýšení minima potvrdil na svém twitteru i Síkela (za STAN).

Životní minimum pro dospělého, který žije sám, činí teď 3860 korun. V rodině je částka pro dospělé i děti nižší. U první dospělé osoby v domácnosti dosahuje 3550 korun, u druhé 3200 korun. U dětí do šesti let je to 1970 korun, od šesti do 15 let 2420 korun a od 15 do 26 let pak 2770 korun. Existenční minimum je 2490 korun.

Po případném zvýšení minima by například víc rodin než teď dosáhlo na přídavky na děti či na porodné. Zvýšily by se i příspěvky pro pěstouny z řad příbuzných. Roli minimum hraje pro přiznání zvýšení příspěvku na péči či pro stanovení výše dávek mimořádné okamžité pomoci. Vyšší by byla také částka nezabavitelného minima u dlužníků. Od minima se případně odvozují i alimenty.

Rakušan: O částce pro domácnosti při ubytování uprchlíků bude diskuse

O maximální částce, kterou bude stát dávat domácnostem při ubytování uprchlíků, vláda ještě bude příští týden jednat. V pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News to dnes řekl vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Aktuální návrh ministerstva práce a sociálních věcí 9000 korun měsíčně, Rakušan nevyloučil navýšení částky.

Lidé, kteří u sebe doma či ve svých bytech ubytují uprchlíky, by mohli dostávat na ubytovanou osobu solidární příspěvek 3000 korun měsíčně. Nejvýš by ale stát podle dosavadních návrhů na domácnost poskytoval 9000 korun měsíčně.

"Podle některých je problém zastropování na 9000 Kč, na druhou stranu si nemůžeme dovolit dát takový výdaj, který by zase umožnil kšeftování s chudobou," řekl Rakušan. Možnost vidí například v rozlišení toho, zda je ubytování skutečně v rodině, nebo ve volné nemovitosti v soukromých rukou. Materiál by vláda měla schvalovat příští týden.

V případě, že z Ukrajiny uprchne například deset milionů lidí, bude nutné hledat řešení na evropské úrovni, řekl Rakušan. Hovořil o tom, že se například budou muset uprchlíci rozmisťovat po jednotlivých zemích v EU. Nemůže podle svých slov slíbit, že nevzniknou například uprchlické tábory.

Uvnitř Ukrajiny je podle pátečního odhadu Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) na útěku před válkou asi 6,5 milionu lidí. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v sobotu oznámil, že počet uprchlíků, kteří odešli do zahraničí, se za den zvýšil o další desetitisíce na bezmála 3,33 milionu.

Počet lidí zasažených ruskou invazí na Ukrajinu, kteří dostali v České republice speciální víza, překročil 200.000. Stále platí, že do Česka od začátku ruské invaze přišlo zhruba 270.000 válečných utečenců z Ukrajiny, řekl dnes Rakušan.

Vláda podle něj musí připravovat strategii v oblasti bydlení, vzdělávání, zdravotnictví nebo sociálního systému. Šéf poslanců SPD Radim Fiala uvedl, že hnutí podporuje humanitární pomoc, ale na nezbytně nutnou dobu. Kabinet by podle něj měl stanovit únosnou míru tak, aby se nenarušily zdravotnický či sociální systém.

Rakušan uvedl, že z Ukrajiny nepřicházejí ekonomičtí migranti. Polovina uprchlíků jsou děti, čtyři pětiny z dospělých jsou ženy, které si často aktivně urychleně shání práci. Fiala má obavu, aby na trhu práce nebyl přetlak a nevedlo to k sociálnímu rozkolu mezi Ukrajinci a Čechy.

S prezidentem České lékařské komory Milanem Kubkem ministr vnitra diskutoval o tom, jak zajistit, aby se lidé urychleně mohli dovzdělat, naučit pořádně češtinu a absolvovat zkoušku na prokázání medicínských znalostí. "Jedna cesta je třeba speciální program finanční podpory pro lékařky a lékaře," dodal Rakušan.