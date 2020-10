Volby 2020: 40 kandidujících nezveřejnilo ve lhůtě dárce v kampani

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Sedmnáct stran a hnutí kandidujících do krajských voleb a 23 subjektů kandidujících do senátních voleb nezveřejnilo ve lhůtě tři dny před volbami dárce a podporovatele předvolební kampaně. ČTK to dnes sdělila Luisa Divišová, mluvčí Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.