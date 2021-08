Volby by vyhrálo ANO, Šlachta přeskočil komunisty i ČSSD

Sociální demokraté jsou podle červencového modelu těsně pod hranicí vstupu do Sněmovny. Vyplynulo to z průzkumu agentury Median, která jeho výsledky dnes poskytla ČTK. Statistická odchylka v případě malých stran činí plus minus půl procentního bodu a u největších až 3,5 bodu.

Hnutí ANO má stejnou podporu jako v červnu, a obhájilo tak pozici lídra. Koalice Spolu tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL si polepšila o 1,5 procentního bodu, naopak Piráti se STAN o 1,5 procentního bodu oslabili. Pokles preferencí pokračuje u hnutí SPD, v červenci by získalo sedm procent, o procentní bod méně než v červnu. Přísaha si polepšila o půl procentního bodu na 6,5 procenta.

Do dolní parlamentní komory by se ještě dostali komunisté s podporou šesti procent. Pod hranici vstupu do Sněmovny spadli v červenci sociální demokraté, získali by 4,5 procenta. Autoři průzkumu ale upozorňují, že vzhledem k nezakotvenosti voličů není vhodné predikovat, která ze stran se ziskem okolo pěti procent by se nyní reálně do Sněmovny dostala.

Sněmovních voleb by se v červenci zúčastnilo podle svého vyjádření 63 procent respondentů, určitě by k volbám nešlo 28 procent dotázaných. Jista svou účastí i volenou stranou je podle Medianu méně než polovina voličů, zhruba třetina si je jista svou účastí, ale není pevně rozhodnuta o volené straně. Každý sedmý respondent si přitom není jistý ani účastí, ani volenou stranou. "Podpora stran se tak může dynamicky měnit," uvedla agentura.

Data pro volební model sbíral Median od 1. do 31. července, do průzkumu se zapojilo 1078 lidí starších 18 let. V posledních průzkumech jiných společností vede rovněž hnutí ANO. Posílení koalice Spolu na druhé místo zaznamenal i červencový model Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Volby se uskuteční 8. a 9. října.