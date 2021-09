Volebnímu průzkumu dominuje hnutí ANO. Získalo by více než 30 procent hlasů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Sněmovní volby by nyní vyhrálo hnutí ANO před koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a koalicí Pirátů s hnutím Starostové a nezávislí (STAN). ANO by dostalo 32,4 procenta hlasů, druhé Spolu 20 procent a třetí Piráti se Starosty 18 procent. Nynější vládní ČSSD by se do Sněmovny nedostala.