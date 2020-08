Politici by měli jít příkladem. Sociolog se vyjádřil k dovolené Babiše v Řecku

— Autor: Jan Fiala / EuroZprávy.cz

Sociolog a profesor právní filozofie na univerzitě Cardiff School of Law and Politics Jiří Přibáň upozornil, že jsou lidé ochotní se smířit s nouzovým, výjimečným či jakkoliv mimořádným stavem pouze do nezbytně nutné míry, a to v mezích zákona. Politici by jim přitom měli, co se týče dodržování jimi zavedených přísných opatření, jít příkladem.