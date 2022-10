Vznik koalice v Brně se komplikuje, Piráti do ní i kvůli úterní razii nevstoupí

"Šli jsme do voleb s heslem, že máme odvahu dělat to, co je správné. Cítíme, že v tuto chvíli je správné jít do opozice," řekl Lahoda.

Policie v úterý byla například v kanceláři lidoveckého náměstka primátora Petra Hladíka. Prováděla prohlídky také na dalších místech, třeba na bytovém odboru magistrátu a na radnicích Brna-severu a Brna-Černovic. Dnes začala stíhat sedm lidí a dvě právnické osoby. Už dříve se policisté zaměřili na údajné manipulace s přidělováním bytů v městské části Brno-střed.

V Brně se na koalici po volbách dohodlo sedm stran, a to ODS s TOP 09, ANO, KDU-ČSL se STAN, Piráti a ČSSD. Primátorka Markéta Vaňková (ODS), která by měla zůstat v čele radnice, odůvodnila vznik široké koalice tím, že čeká těžké období s ohledem na energetickou a ekonomickou krizi, válku a covidovou pandemii. Zbývající strany plánované velké koalice stále mají v zastupitelstvu většinu, konkrétně 42 hlasů z 55 členů.

Zástupci lidovců poslední vývoj zatím nechtěli komentovat. Situace je podle nich nová, potřebují ji nejprve probrat. Vyjádření ostatních stran ČTK zjišťuje.

V minulém volebním období vládla v Brně koalice ODS, KDU-ČSL, ČSSD a Pirátů.