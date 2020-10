Zahradník opět potvrdil roli sběratele preferenčních hlasů

"Samozřejmě, že mě to těší. Ale já jsem hlavně rád za výsledek, kterého ODS v Jihočeském kraji dosáhla. Je to velká zásluha (krajského předsedy) Martina Kuby, který dokázal vytvořit skvělý tým," řekl jednasedmdesátiletý Zahradník.

Momentálně vykonává kromě funkce zastupitele i práci poslance. Do dolní komory parlamentu se dostal v roce 2013, kdy z 11. místo postoupil díky preferenčním hlasům na první místo a stal se jediným poslancem jihočeské ODS. O čtyři roky později svůj mandát obhájil.

Zahradník se v politice pohybuje od listopadového převratu v roce 1989, kdy se v Českých Budějovicích podílel na zakládání Občanského fóra. Po dvou letech odešel do ODS, kde zůstává dodnes.

Zatím nezvažuje o tom, že by odcházel do politického důchodu. "Mám před sebou ještě roční mandát v Poslanecké sněmovně a uvidíme, co bude následovat. Teď jsem navíc na začátku čtyřletého mandátu jihočeského zastupitele," uvedl Zahradník.

S ODS zažil časy hojnosti, kdy strana byla nejsilnější v republice i v regionech, ale pamatuje i její pád. Bez ohledu na to, v jaké fázi vývoje se občanští demokraté zrovna nacházeli, si Zahradník udržoval vysokou popularitu mezi voliči. "Možná je to dáno i tím, že jsem spoustu lidí učil," říká vysokoškolský pedagog, který také zastával funkci prorektora Jihočeské univerzity. "Ale také se na těch preferenčních hlasech podepsalo asi i to, že jsme s manželkou neodmítli snad žádné pozvání na akce od různých šibřinek po otevírání hasičských zbrojnic. Tím jsem se dostal do podvědomí řady lidí v kraji," míní.