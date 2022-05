Zeman 11 Čechům nepovolil vstup do ukrajinských sil

— Autor: ČTK

Prezident Miloš Zeman dnes nevyhověl 11 žádostem českých občanů o souhlas se vstupem do ukrajinských ozbrojených sil. Nedoporučilo to ministerstvo obrany. Na twitteru to dnes oznámil mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Dříve Zeman vstup odsouhlasil 103 Čechům.