Zeman nepodepsal, ani nevetoval daňový balíček. Způsobí to řadu problémů, reaguje Kalousek

Prezident už dříve oznámil, že zákon nevetuje, ale ani nepodepíše. Umožní tak, aby začal platit. Aby se tak stalo od začátku ledna, jak zákonodárci předpokládali, musí vyjít do konce roku ve Sbírce zákonů. Předtím musí normu ještě podepsat premiér Andrej Babiš (ANO) a poté ji dostane ministerstvo vnitra kvůli vyhlášení ve sbírce. Jejich vyjádření ČTK zjišťuje.

Zeman Vondráčkovi napsal, že se rozhodl podpis pod zákon nepřipojit. Nelíbí se mu, že daňová změna může podle něj "prohloubit nepříznivý vývoj veřejných financí, zejména státního rozpočtu".

Daňový balíček jako jednu z hlavních změn přináší zrušení takzvané superhrubé mzdy. Znamená to, že základem daně z příjmů zaměstnanců je už od roku 2008 hrubá mzda navýšená o odvody zaměstnavatele na povinné pojistné. Nově bude základem jen hrubá mzda a podléhat bude sazbě 15 procent. Pouze u lidí s měsíčními příjmy zhruba nad 141.000 korun bude platit sazba 23 procent pro tuto část příjmů.

"Uvedené změny zákona o daních z příjmů, spočívající ve snížení zdanění nejen v jedné, ale rovnou ve dvou úrovních, považuji za současné situace státu za projev snížené míry odpovědnosti," stojí v prezidentově dopisu Vondráčkovi.

Původní verze, kterou v listopadu schválila Sněmovna, znamenala výpadek daňových příjmů veřejných rozpočtů zhruba 130 miliard korun, z toho na státní rozpočet připadl výpadek asi 88 miliard korun. Sněmovna balíček přijala v senátní verzi, která bude znamenat pro státní rozpočet výpadek příjmů 87,5 miliardy korun. Schválený státní rozpočet s tím nepočítá.

Balíček zavádí také jako jednu z hlavních změn takzvaný stravenkový paušál, který bude sloužit jako alternativa ke klasickým stravenkám. Zvyšuje základní daňovou slevu na poplatníka v následujících dvou letech vždy o 3000 korun a zvyšuje i spotřební daň z tabákových výrobků.

Zákon má vstoupit v účinnost prvního dne kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, nejdříve však k 1. lednu příštího roku. Ministerstvo financí již dříve uvedlo, že zrušení superhrubé mzdy i zvýšení daňové slevy bude účinné po celý příští rok.

Pokud by zákon vyšel až v lednu, začal by stravenkový paušál podle MF platit až od února. Znamenalo by to, že nebude možné ho zaměstnancům poskytnout za leden, tedy v lednové výplatě.

Podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 a bývalého ministra financí Miroslava Kalouska však prezident způsobí svým krokem potíže. "Což o to, pravdu prezident má. Svým rozhodnutím však způsobí pouze to, že zákon bude účinný později než 1. ledna, což způsobí řadu problémů. Takže tím napáchá mnohem víc škody než užitku," uvedl Kalousek na svém twitterovém účtu.