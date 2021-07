Zpěváka Nedvěda otrávili, byl zavražděn, tvrdí poslanec Volný

Volný, který je považován za jednoho z předních českých politických dezinformátorů, se svými příznivci komunikuje skrze krátká videa, která zveřejňuje na facebooku svého hnutí Volný blok. Ve videu publikovaném v úterý večer se vyjádřil i k úmrtí zpěváka a muzikanta Františka Nedvěda, který před několika měsíci prohlásil, že se proti nemoci covid-19 nechá očkovat.

Jak už server EuroZprávy.cz informoval, Volný v průběhu včerejšího dne na Twitteru zveřejňoval příspěvky, v nichž dával do souvislost úmrtí nejen Nedvěda, ale i slovenského herce a komika Milana Lasici, právě s očkováním proti covidu-19. Navzdory tomu, že slovenští patologové tuto spojitost vyvrátili.

Nyní Volný tvrdí, že známý český zpěvák byl otráven a zavražděn. "Není to očkování ani vakcína, je to infuze mRNA experimentálního roztoku. Je naším právem se ptát, proč byl navakcinován, otráven, tímto mRNA roztokem pan Nedvěd, který byl po intenzivní léčbě rakoviny," uvedl poslanec.

"Za mě osobně ten, kdo mu to bodl, ať už to byl lékař, lékařka, zdravotní sestra nebo bratr, ho zavraždili. Zavraždili ho v rozporu se vším, co medicína znamená. Člověk po intenzivní léčbě rakoviny má oslabenou imunitu, a vy jste mu do té oslabené imunity bodli, někdo z vás zavraždil pana Nedvěda. Ty, který nebo která jsi mu do ramene bodla ten infuzní roztok, jsi ho zavraždil nebo zavraždila," dodal Volný.

Nedvěd prodělal v posledních letech náročnou léčbu. Před dvěma lety bojoval s rakovinou močového měchýře a na přelomu roku mu lékaři našli rakovinu na plicích. Podstoupil proto léčbu, která zdánlivě dopadla úspěšně, před několika dny ale jeho syn Vojta uvedl, že se zpěvákovi rakovina plic vrátila. Opětovný boj s ní nezvládl a v neděli ve věku 73 let zemřel.

Lékaři: Onkologické pacienty očkovat přednostně

Ačkoliv Volný ve videu dále tvrdí, že není známo, jak vakcína funguje u lidí po intenzivní léčbě rakoviny, lékaři ve skutečnosti hovoří o opaku. Americký Národní onkologický ústav spadající pod Národní zdravotní institut (NIH) uvádí, že lidé s rakovinou či po ní jsou díky oslabené imunitě náchylnější ke komorbiditám, a proto u nich výhody očkování převažují.

Centrum pro výzkum infekčních nemocí při Univerzitě v Minnesotě uvádí, že u onkologických pacientů je vysoké riziko nákazy koronavirem včetně hrozby těžkého průběhu nemoci či úmrtí. S odkazem na studie také upozorňuje, že 90 procent očkovaných onkologických pacientů vykazuje imunitní odpověď proti covidu-19.

Podobně se k očkování lidi s rakovinou či po ní staví i Česká onkologická společnost. Ta na svém webu naopak nabádá, aby rizikoví pacienti, u kterých v současnosti probíhá protinádorová léčba, nebo tato léčba byla ukončena před méně než 3 měsíci, byli očkováni přednostně.

"Vyhodnocení Vašeho celkového zdravotního stavu a přesnou informaci o míře závažnosti Vašich přidružených chorob konzultujte se svým ošetřujícím nebo praktickým lékařem. Vakcíny proti Covid-19, které budou pro očkování používány v ČR, nepředstavují pro onkologické pacienty a jejich léčbu žádné zvláštní riziko," uvádí lékaři.

Očkování onkologických pacientů podporuje i slovenské ministerstvo zdravotnictví. To před několika dny zveřejnilo infografiku, která vychází z publikace odborníků ze Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie. V ní uvádí, že onkologická onemocnění nejsou překážkou pro očkování proti covidu-19.

Volný v minulosti nabádal například k podvodům s testy

Lubomír Volný v minulosti šířil řadu kontroverzních, dezinformačních či konspiračních výroků. Například v březnu letošního roku spojil kroužení letounu společnosti DHL nad Brnem se šířením koronaviru ve městě. Naznačil přitom, že by mohla existovat souvislost mezi nárůstem případů nákazy britskou mutací koronaviru v Brně a letadlem. Společnost DHL se proti zavádějícím a konspiračním informacím důrazně ohradila.

Volný je také podezřelý ze šíření poplašné zprávy, neboť v příspěvku na svém dnes již zrušeném profilu na facebooku tvrdil, že se chystá spiknutí, jehož cílem je diskreditace léku ivermektin, prostředkem k diskreditaci mělo být podle Volného zabití pacientů.

"Podle mých informaci se připravuje plán na diskreditaci ivermektinu pomocí úmrtí (tedy vraždy) několika pacientů, kteří jej budou užívat," napsal do příspěvku na facebooku Volný, který je považován za jednoho z předních českých dezinformátorů.

V Poslanecké sněmovně také dlouhodobě odmítal nosit ochranu dýchacích cest, přičemž roušky dle svého dřívějšího vyjádření považuje za "symbol nastupujícího nového světového řádu a globálního ekonomického resetu". Nový světový řád, známý pod zkratkou NWO, je populární konspirační teorie, která tvrdí, že skupina mezinárodních elit ovládá a manipuluje vlády, ekonomiku nebo média. Podle vyznavačů této teorie má být jejich primárním cílem ovládnutí národů.

Na nedávné demonstraci pak Volný poté, co byl vyveden ze Sněmovny, vyzval protestující, aby se kvůli volbám nechali otestovat, nebo s výsledky testů podváděli. Lidé by si podle něj v případě, kdy se nechtějí mimořádně podrobit testům na přítomnost covidu-19, měli zkusit obstarat potvrzení o prodělání testu nebo očkování proti koronaviru bez toho, aby je skutečně podstoupili.