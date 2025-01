Pololetní prázdniny se některým dětem protáhnou. Jsou už za týden

První pololetí momentálně vrcholí, po dnešku z něj zbývá ještě pět dní, přičemž pátého dne, tedy ve čtvrtek 30. ledna, bude dětem předáno vysvědčení. Pololetní prázdniny jsou jednodenní a budou následovat v pátek 31. ledna.

Někteří školáci si i díky nim užijí deset volných dní v kuse. Od pondělí 3. února totiž začíná první turnus jarních prázdnin. Na začátku druhého kalendářního měsíce je budou mít například žáci z Benešovska, Berounska, Českokrumlovska či Ostravy.

Termíny jarních prázdnin jsou naplánovány až do týdne od 10. do 16. března. Posledním volnem v průběhu tohoto školního roku budou velikonoční prázdniny od čtvrtka 17. do pondělí 21. dubna.

PŘEHLED JARNÍCH PRÁZDNIN podle okresů či městských obvodů

3. 2. - 9. 2. 2025

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

10. 2. - 16. 2. 2025

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

17. 2. - 23. 2. 2025

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

24. 2. - 2. 3. 2025

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

3. 3. - 9. 3. 2025

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

10. 3. - 16. 3. 2025

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník