Postoupím do druhého kola, věří Středula. Odevzdal podpisy občanů i senátorů

Větší část prezidentských kandidátů by automaticky neslíbila vítězi sněmovních voleb pověření sestavením vlády. Možnost vytvoření kabinetu by mu svěřili, jen pokud by měl šanci na většinu v Poslanecké sněmovně. Vyplývá to z odpovědí uchazečů o post prezidenta na anketu ČTK.