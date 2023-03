Přebytek studentů v Praze: Magistrát chce koupit budovy pro gymnázia a základní školy

V Praze je v devátých třídách základních škol podle nedávných informací magistrátu 11.651 žáků, a na středních školách zřizovaných hlavním městem je pro ně připraveno 13.013 míst. O školy a zejména gymnázia v metropoli má však zájem i velké množství dětí ze Středočeského kraje, podle Klecandy se jich loni hlásilo asi 6000. Vliv na poptávku budou mít i ukrajinské děti, kterých nyní chodí do devátých tříd asi 850, řekl radní.

Dodal, že s ohledem na délku přípravy stavby nových škol by bylo nejjednodušší, aby město nakoupilo vhodné budovy a upravilo je pro školské účely. O několika objektech již radní s majiteli jedná. Zároveň by podle něj bylo vhodné, aby se v případě středních škol zmírnily hygienické předpisy například ohledně nutného počtu toalet, což by usnadnilo výběr budov a jejich přeměnu na školy. Současné předpisy jsou podle něj v případě středoškoláků zbytečně přísné, radní už o možných úpravách vyhlášky jedná s hygienickou stanicí.

Město také v posledních letech umisťuje gymnaziální třídy do středních odborných škol, kde je menší zájem o studium a mají tak volné kapacity. V příštím školním roce by se takové třídy měly podle Klecandy otevřít ve čtyřech nebo pěti školách, magistrát nyní čeká na souhlas ministerstva školství. Nové třídy ve čtyřletých gymnáziích by podle něj neměly vznikat na úkor těch víceletých. "Úplně bych neopouštěl víceletá gymnázia, protože máme přetížené i základní školství," řekl.

Radní dodal, že již má naplánovanou také schůzku s hejtmankou Středočeského kraje Petrou Peckovou (STAN), se kterou chce jednat o zvýšení středoškolských kapacit v okolí metropole. Problém s dojíždějícími středočeskými dětmi se podle něj týká i základních škol, kde by to nemělo být možné, protože u nich funguje spádovost. Existuje však takzvaná zápisová turistika, tedy účelové změny trvalých bydlišť středočeských dětí do Prahy. To se podle radního, který je zároveň starostou Kolovrat, týká celé pražské periferie a řeší ho i jinde. "Chceme to řešit i s dalšími městy a obcemi," uvedl a dodal, že na místě by byla úprava zákona.

Pražský magistrát plánuje stavět nové základní školy například v Uhříněvsi, Kolovratech nebo Dolních Měcholupech, jednu již začal budovat v Šeberově. Další řadu škol připravují městské části s finanční podporou města. Problém by nicméně podle radního mohl s ohledem na demografické prognózy nastat s financováním výstavby v potřebné míře. "Samotná Praha nezvládne zafinancovat všechny základní školy, které jsou potřeba," řekl. Praha podle něj nemá pro tyto účely přístup k evropským dotacím, takže bude nutné o peníze žádat stát.