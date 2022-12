Prezidentské volby 2023: Volební lístky jsou vytištěny, pošta je rozváží

Aby rychlá a jednorázová akce, jakou tisk volebních lístků je, dopadla úspěšně, koncentruje podnik na práci většinu zaměstnanců a také má připravené brigádníky. Podle Myšíka jsou prezidentské volby o něco jednodušší než komunální. "Je devět kandidátů, pro celou republiku jsou stejní. Například pro komunální volby nám trvá výroba až deset dnů," řekl Myšík.

Pro případné druhé kolo bude výroba ještě o něco rychlejší, ne však kvůli tomu, že by se tiskly lístky jen se dvěma jmény. "Musíme vytisknout zase všechny kandidáty, kdyby se stalo něco, kvůli čemu by se některý z postupujících neúčastnil druhého kola," uvedl ředitel. Tisk začíná ještě v noci po ukončení prvního kola. Pro druhé kolo už se volební lístky nerozvážejí lidem do schránek, ale dostanou je až ve volební místnosti.

Břeclavská tiskárna už tiskne volební lístky a také Sbírky zákonů řadu let. Ministerstvo vnitra opakovaně vypisuje výběrové řízení každé čtyři roky, v němž je tiskárna opakovaně úspěšná. "Samozřejmě je to pro nás i prestižní záležitost a spolupráce s ministerstvem vnitra a generálním partnerem Českou poštou je vynikající. Jedná se o jednu z nejdůležitějších státních zakázek. Nejedná se jen o samotný tisk," řekl Myšík. Tiskárna musí zajistit například také zálohu, kdyby bylo někde potřeba akutně dodat například nové volební lístky do volebních místností, a řadu dalších náležitostí, aby se volby uskutečnily bez zádrhelů.

Břeclavská firma tiskne také například časopisy, letáky a katalogy a její tržby každoročně přesahují miliardu korun. Před šesti lety se stala součástí britského holdingu Walstead.