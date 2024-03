Případů černého kašle mohou být letos v ČR tisíce. Jak jsme na tom s léky a vakcínami?

Dnes to uvedl náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti) na dnešním setkání s novináři. Letos lékaři zaznamenali 2750 případů černého kašle, z nichž od pondělí do středečního dopoledne bylo 477. Tento počet představuje nejvyšší úroveň od 60. let minulého století, kdy se naposledy vyskytlo tolik případů černého kašle, a od 70. let minulého století u záškrtu.

Barbora Macková, ředitelka Státního zdravotního ústavu (SZÚ), vysvětlila, že stav, který jsme zaznamenali při pandemii covidu, byl ovlivněn restriktivními opatřeními na ochranu jednotlivců, jako je nošení roušek a omezení kontaktů. Všechny tři nemoci, černý kašel, záškrt a tuberkulóza, ale mají známé metody léčby a prevence, zejména vakcinaci.

Podle Mackové se černý kašel pravidelně objevuje v populaci, i když v malých množstvích. Zdůraznila, že nárůst výskytu černého kašle je pozorován každých tři až pět let nejen v České republice, ale i v dalších evropských zemích a v Austrálii. Záškrt se do České republiky vrátil v roce 2022 po 27 letech, loni bylo zaznamenáno sedm případů a letos do 6. března už šest.

SZÚ letos zaznamenal 2750 případů černého kašle, z toho 608 během posledního týdne a 477 během 2,5 dne tohoto týdne. Nejvíce případů černého kašle bylo naposledy zaznamenáno v roce 2014, kdy bylo přes 2500 nemocných. V současné době je nejvíce nemocných ve věkové kategorii 15 až 19 let, což může souviset s nižší účastí na přeočkování v tomto věku.

SZÚ odhaduje, že letos by mohlo být řádově jednotky tisíc nemocných. Očekává se, že se nárůst může postupně snižovat, jak bude více lidí venku. Černý kašel se projevuje těžko tlumitelným záchvatovým kašlem, na který nejsou účinné běžné léky, a může vést k zástavě dechu a dýchacím potížím. Podle praktické lékařky Ludmily Bezdíčkové je pacient infekční asi pět dní, ale může být nakažlivý i později, pokud intenzivně kašle a vyplivává kapénky.