Rakušan navrhne další prodloužení kontrol na hranicích se Slovenskem

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) navrhne vládě další prodloužení kontrol na hranici se Slovenskem. Dnes to řekl poslancům na sněmovním bezpečnostním výboru. Neupřesnil, o kolik dnů prodloužení navrhne, ideální by podle něj však bylo minimálně 30 dnů. Česko hranici se Slovenskem kontroluje od konce září, zatím má opatření trvat do 12. prosince.