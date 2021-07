Experti: Vláda zlepšila financování školství, ve všem ale neuspěla

Rozdílně na dotaz ČTK zhodnotili situaci při epidemii covidu-19. Zatímco podle odborářů ji vláda přes nedostatky zvládla, podle dalších zavinila to, že Česko mělo v Evropě jedny z nejdéle zavřených škol.

Předseda školských odborů František Dobšík a místopředsedkyně Markéta Seidlová připomněli, že vláda Andreje Babiše (ANO) byla první, která si ve svém programovém prohlášení stanovila školství jako prioritu. Za cíl si dala zvýšení platů učitelů i nepedagogů ve školách do roku 2021 na 150 procent jejich výše z roku 2017, což podle vedení odborů splní. Růst výdělků pochválili i konzultant EDUin Karel Gargulák, předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček, šéfka Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová a předsedkyně spolku Učitelská platforma Petra Mazancová.

Jako minus vlády vidí odboráři, Gargulák, Zajíček a Mazancová to, že vládní ANO a ČSSD zatím nepřijaly novelu, která by mohla do budoucna garantovat platy učitelů ve výši 130 procent průměrné mzdy. Zajíček nicméně věří, že Sněmovna novelu nakonec podpoří.

Za velkou chybu ministra školství Roberta Plagy (za ANO) označili Dobšík a Seidlová to, že dosud přidané peníze nešly hlavně do tarifů platů. Komunikaci s ministrem označili za nejvážnější problém, ačkoli řada školských asociací a spolků na jaře naopak uvedla, že Plaga je jedním z politiků, který naslouchá odborné veřejnosti. Podle Schejbalové a Mazancové se komunikace s ministerstvem zlepšila. Zajíček a Mazancová pochválili i zvýšení nadtarifní části platu.

Co se týče situace při epidemii covidu-19, kdy školy musely nečekaně přejít na výuku na dálku, podle odborářů ji vláda přes nedostatky zvládla. Ocenili, že ČR byla první zemí v EU, která zavedla přednostní očkování učitelů. Podle Mazancové to ale doprovázel zmatek. S Gargulákem se shodla, že školy možná nemusely být tak dlouho zavřené, kdyby vláda rozhodovala zodpovědněji. Nevhodně se podle nich také zacílily peníze na doučování na letních kempech. Gargulák kritizoval rovněž absenci spolupráce ministerstva školství a ministerstva sociálních věcí ve vztahu k žákům, kteří mají ve škole potíže.

Odboráři dodali, že vláda nesplnila slib, že omezí ve školství administrativu a upraví společné vzdělávání handicapovaných s ostatními žáky. Proměny systému takzvané inkluze byly náhodné, doplnil Gargulák. Podle Schejbalové se nepodařilo ani prosadit elektronizaci přijímacího řízení. Společně s Mazancovou měla také výhrady ke schváleným změnám maturitní zkoušky.

Opozici Gargulák pochválil za podporu politiky ministerstva školství a jeho snahy o modernizaci vzdělávání. Minusem opozice podle něj byly nejasné a měnící se postoje k opatřením proti covidu-19. "Mně osobně velmi v poslední době zklamala bývalá ministryně Kateřina Valachová (ČSSD), když populisticky a urputně prosazovala úřední maturitní zkoušku," řekla Schejbalová. Reálný pohled na školskou problematiku má podle ní poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL), který je bývalým ředitelem gymnázia.