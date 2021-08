Ministerstvo poslalo školám nová pravidla pro začátek školního roku

Pokud se žáci nenechají testovat ani nedoloží jinak bezinfekčnost, budou muset nosit roušku i při výuce. Budou mít rovněž zakázáno cvičit ve vnitřních prostorech a zpívat. Zvláštní opatření pro netestované skončí po posledním testu, který je naplánován na 9. září. Podle některých zástupců škol jsou opatření proveditelná, jiní ředitelé si vyčlenění netestovaných dětí nedovedou představit.

Některé části manuálu jsou pouze doporučeními, naopak některé pokyny jsou pro školy závazné. Doporučení se týkají především pravidel pro dezinfekci, úklid, organizaci výuky, stravování a podobně, povinná jsou pak nařízení ohledně nošení ochrany dýchacích cest, izolace nakažených a testování na začátku školního roku.

Školy musí například izolovat žáka či studenta, který vykazuje známky infekčního onemocnění, od ostatních. Pro tyto účely ministerstvo školství doporučuje školám zřídit izolační místnost. Ve společných prostorách školy bude povinné nošení roušek či respirátorů. Výjimku mají osoby s poruchou intelektu či duševní poruchou a také ti, kteří mají lékařské potvrzení, že roušku nosit nemohou.

Povinné testování antigenními testy se uskuteční 1., 6. a 9. září, hasiči je začnou do obcí s rozšířenou působností rozvážet příští týden v úterý. Půjde o 4,2 milionu kusů. U prvňáků a žáků přípravných tříd může být první testování až druhý školní den. Žáci a studenti se mohou rovněž nechat otestovat v některém z oficiálních testovacích míst a přinést potvrzení. Školy mohou použít i přesnější PCR testy, musí si je ale zajistit samy. Mohou pak získat příspěvek 200 korun na test. V tomto případě stačí testování jednou týdně, bude tedy jen dvakrát. Podle výsledků testování se rozhodne, zda se v něm bude pokračovat. Pokud by ve školách v jednom okrese bylo více než 25 pozitivních případů na 100.000 provedených testů, testování by pokračovalo do konce září, vždy jednou týdně.

Netestovaní žáci nebudou smět cvičit uvnitř a zpívat, při převlékání, jídle či pití mají mít odstup od ostatních. Roušku budou muset nosit i při výuce. Studentům, kteří odmítnou testování i nošení roušek, nemůže škola umožnit osobní přítomnost ve škole a nemá povinnost pro ně zajistit online výuku. Distanční online výuka by nastala tehdy, pokud by například kvůli nařízení karantény nemohla do školy docházet více než polovina třídy.

Pokud testování ve školách po 9. září skončí, nebudou pokračovat ani omezení pro neotestované žáky a studenty. Pro všechny by pak měly platit stejné podmínky. Pokud by naopak testování kvůli zvýšenému výskytu pozitivních případů pokračovalo do konce září, o dalším postupu by rozhodla krajská hygienická stanice.

Ve stejných termínech testování jako žáci a studenti musí doložit potvrzení o testu i zaměstnanci školy. Výjimku mají opět očkovaní a lidé do 180 dnů po prodělání nemoci. Bezinfekčnost budou muset doložit i vysokoškolští studenti ubytovaní na kolejích, jinak se ale manuál provozu na vysokých školách netýká. Zda ministerstvo zdravotnictví nějaké opatření pro vysoké školy vydá, není zatím jasné. V mateřských školách bude i nadále platit to, že děti nebudou muset nosit roušky a nebude se jich týkat testování.

Ministerstvo školám doporučuje v maximální možné míře zachovat homogenitu tříd či omezit kontakt skupin také při stravování ve školní jídelně. Strávníci by měli být usazeni u stolů po šesti. Cizí strávníci mají mít vyčleněný samostatný čas pro výdej nebo oddělený prostor.

Pokud bude mít žák, student či zaměstnanec školy pozitivní antigenní test na covid-19, musí opustit školu a půjde na potvrzující PCR test. Ti, kteří s ním byli dva dny před či dva dny poté v kontaktu, budou také muset na PCR test. V případě negativního výsledku se vrátí do školy, pokud bude výsledek pozitivní, musí to nahlásit škole. Škola pak informaci o pozitivně testovaných a jejich kontaktech pošle krajské hygienické stanici. Nemělo by se stávat, že do karantény půjdou celé třídy.

Někteří zástupci škol považují doporučení a požadavky škol za zvládnutelné. Prevence v podobě úvodního testování je podle nich namístě. Výuku na dálku, která byla loni několik měsíců, už si nepřejí. Ocenili, že některá opatření jsou jen doporučující, některé školy mohou mít problém se dodržením homogenity skupin. Někteří ředitelé si naopak nedovedou představit vyčlenění netestovaných dětí a kontroly nošení roušek u těchto dětí. Pochybují i o tom, zda lze kontrolovat zákaz zpěvu a cvičení ve vnitřních prostorech.