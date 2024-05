Pavel i Fiala budou nadále chodit mezi lidi. Bezpečnostní opatření jsou přísnější

Fiala potvrdil, že policejní ochranná služba přijala jistá opatření ohledně ochrany ústavních činitelů. "Já nebudu měnit svoje zvyklosti. Není to ani možné, myslím si, že politik a předseda vlády má se setkávat s lidmi, chodit mezi lidi. Budu dělat, co jsem dělal nadále," řekl deníku Blesk.

I prezident Petr Pavel v úterý během probíhající návštěvy Pardubického kraje prohlásil, že lidé musí nadále žít vlastní životy. Zmínil, že byl ve Velké Británii v roce 2005, když došlo k teroristickým útokům v Londýně, jimiž se tamní občané podle jeho slov nenechali zastrašit.

Pavel nicméně přiznal, že došlo k zpřísnění opatření. "Minimálně po nějakou dobu, než se situace zklidní, tak bezpečnostní opatření jsou do určité míry zvýšená. Ale nedokážu si představit, že by se kdokoli z volených politiků měl na základě takové události zavřít někde do věže a vylézt z ní na konci svého mandátu jen proto, že to je bezpečné," dodal.

Specializovaný trestní soud v Pezinku v sobotu poslal do vazby Juraje C., který je obviněn z pokusu o vraždu slovenského premiéra. Obviněného k soudu eskortovala policie, na místě panovala přísná bezpečnostní opatření. Muž postřelil slovenského premiéra minulý týden ve středu odpoledne po výjezdním jednání vlády v Handlové v Trenčínském kraji.

Fico je nadále hospitalizován v banskobystrické nemocnici, aktuálně už je mimo ohrožení života.