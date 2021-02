Odklad návratu žáků do lavic zástupce škol nepřekvapil

Předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý považuje za smutné, že se ČR do současné situace dostala. Rozhodnutí epidemiologů hodlá respektovat, zajímalo by ho ale, proč je na tom Česko nejhůř v Evropě.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes oznámil, že plánovaný návrat části žáků do škol od začátku března není s ohledem na epidemii možný. Kvůli špatné epidemické situaci podle něj chce kabinet zpřísnit opatření. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) se dnes na vládě hovořilo i o možnosti uzavření dosud otevřených mateřských a základních škol. Školy by se podle něj ale měly uzavírat jako poslední opatření.

Podle Schejbalové se takový postup vlády s ohledem na vývoj epidemie dal očekávat. "Je jasné, že tady v té době asi je špatně, aby šli maturanti do školy," řekla. Dodala, že sama nedokáže vůbec odhadnout, kdy by se mohli žáci do škol vrátit. Podobně se vyjádřil i Zajíček. "Uvolnění se sice připravovalo, ale bylo to na základě nějaké dohody mezi vládou a hejtmany, díky které došlo k prodloužení nouzového stavu, takže přestože se podmínky nezlepšovaly, ale zhoršovaly, tak vláda se snažila závazek dodržet, i když musím říct, že mi to chvílemi už taky přišlo dost nerealistické," řekl.

Černý uvedl, že z rozhodnutí o odsunutí návratu do škol radost nemá, ale akceptuje ho. "Nejvíc mě mrzí, že situace teď došla do toho stavu, že znovu zavřou i ty (první a druhé) třídy, které běží," podotkl. "Já chápu, že v situaci, kdy jsme na tom nejhůř z celé Evropy, tak taky máme nejvíce zavřené školy, ale otázka je proč jsme na tom nejhůř," řekl.

Oddálení částečného návratu žáků do škol bude podle zástupců škol asi největším problémem pro praktickou výuku. "Na gymnáziích takový problém nevidím," řekla Schejbalová. Podle ní to záleží ale i na jednotlivých školách a kvalitě jejich výuky na dálku. Absence praktické výuky podle Zajíčka už začíná být velký problém nejen pro závěrečné ročníky, ale i ty nižší.

"Výpadek praktického vyučování už nyní v březnu je skoro roční," uvedl. "Z mého pohledu jsou ohroženy asi hlavně učební obory, kde podíl praktické výuky je výrazně vyšší, ale týká se to i maturitních oborů," dodal. Pokud by se praktická výuka nemohla konat třeba ještě dva měsíce, muselo by se podle něj v některých oborech uvažovat například o úpravě učebních plánů, protože už by se všechno dohnat nestihlo.

Co se týče deváťáků, tak podle Černého domácí příprava na přijímací zkoušky na střední školy pro většinu z nich problém asi nebude. Potíže mohou mít ti, kteří doma nemají dobré podmínky k učení, řekl. Osobně se ale domnívá, že ještě víc by se do lavic potřebovaly vrátit třetí až páté třídy.