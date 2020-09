Plaga chce respirátory pro učitele z nejvíce nakažených regionů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vláda by měla podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) poskytnout respirátory každému učiteli v Praze a dalších pěti regionech nejvíce postižených epidemií koronavirem. Plaga to dnes řekl v pořadu Otázky Václava Moravce. Každý z učitelů by měl podle ministra dostat minimálně deset respirátorů ze Správy státních hmotných rezerv.