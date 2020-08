Plaga: Zkoušky by se opět měnily při vážných plošných opatřeních

Ministr doufá v to, že jarní zkoušky se v příštím roce budou moci konat standardně jako v letech před výskytem koronaviru. Případné změny v jejich obsahu a termínech ale podle něj nelze vyloučit, pokud by se zkoušky s ohledem na epidemii nemohly uskutečnit plošně. Taková situace nastala letos na jaře, kdy se na několik týdnů uzavřely všechny školy a termíny zkoušek se musely přesunout z dubna a května na červen. Nyní ministerstvo a hygienici počítají spíše jen s krátkodobými karanténními opatřeními ve školách, kde by se vyskytla nákaza covidem-19.

Plaga předpokládá, že termíny zkoušek vyhlásí ministerstvo standardně. Loni to udělalo v případě maturit na konci srpna, o jednotných přijímacích zkouškách na střední školy informovalo koncem září. "V případě, že by (příští rok na jaře) bylo ohroženo jejich konání, tak by nastupoval institut mimořádného opatření, který by zrušil původní a nastavil by nová, a samozřejmě nová by nastavoval s výhledem, který by odpovídal epidemiologické situaci," řekl Plaga.

Počítá s tím, že by tak ministerstvu v případě mimořádné situace pomohla úprava, kterou navrhlo v novele školského zákona, jež se týká rovněž distančního vzdělávání. Novelu má dnes zrychleně ve stavu legislativní nouze posoudit Sněmovna. "Pokud projde tohle v zákoně, tak máme nástroj, jak uzpůsobovat podmínky aktuální epidemiologické situaci i v těch případech, které - všichni doufáme - že nenastanou," řekl. Zdůraznil, že nepředpokládá, že by se toho využívalo běžně.

Kvůli epidemii koronaviru se letos na jaře posunuly původně ohlášené termíny maturit a přijímacích zkoušek o několik týdnů. Přijímací zkoušky se navíc omezily na jeden termín místo standardních dvou, zároveň se ale prodloužil čas na vyplnění testů. V maturitách se vynechaly slohy z jazyků. Změny vyvolaly rozporuplné reakce. Někteří kritici tvrdili, že letošní uchazeči o střední školy byli kvůli jedinému termínu přijímací zkoušky v nevýhodě. Další lidé tvrdili, že by maturanti měli dostat maturitní vysvědčení bez zkoušení jen podle známek z posledních ročníků studia, což zase jiní odmítali. Plaga zopakoval, že uskutečněné změny podle něj byly správné.