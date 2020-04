Plán otevřít školní skupiny nedává ředitelům smysl

Pokud by se tento plán naplnil, školní skupiny by pravděpodobně sloužily spíš jen k hlídání dětí, nikoli ke vzdělávání. Vyplývá to z vyjádření zástupců základních škol, které oslovila ČTK.

Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) by se po 25. květnu na první stupeň mohly vrátit děti, pro které není covid-19 rizikový a které nebydlí s nikým z ohrožených skupin lidí, tedy třeba s prarodiči. Ve školách by se děti zařadily do patnáctičlenných školních skupin. Ostatní by zatím zůstali doma, stejně jako starší či chronicky nemocní učitelé. I z toho důvodu by měla pokračovat v neomezené míře také dosavadní výuka na dálku.

"Čím víc o tom přemýšlím, tak mi to přijde naprosto nesystémové a trošku zmatečné," řekla dnes ČTK bývalá šéfka Asociace ředitelů základních škol Hana Stýblová. Uměla by si spíše představit, že by školy učily, a děti by měly třeba dvě hodiny denně a střídaly by se skupiny podle velikosti třídy. "Vadí mi v tom ale zatím, že to je nepovinné, že učitelé vedle toho budou dál distančně vzdělávat," řekla.

Podle současného předsedy asociace Michala Černého je nereálné, že by učitelé byli přítomní ve skupinách a zároveň ještě učili na dálku. Ve školních skupinách by tak prvostupňové pedagogy zřejmě nahradili asistenti či vychovatelé nebo vyučující z druhých stupňů škol. Se Stýblovou se shodl na tom, že by skupiny fungovaly de facto jen na hlídání dětí a skutečná výuka by se v nich nekonala. Podle Stýblové by tak žáci ve skupinách byli v nevýhodě oproti těm, kteří by měli výuku na dálku. "Přijde mi, že to jako Kocourkov," řekla.

Oba ředitelé se shodli, že školy by se se situací vypořádaly, i když by byla komplikovaná. Stýblová podotkla, že chápe, že dětem již chybí sociální kontakty a rodiče potřebují pracovat. "Přijde mi tam ale ještě moc témat k diskuzi, které si myslím, že by si ministerstvo mělo vydiskutovat s řediteli škol," řekla.

Oba ředitelé se shodli, že nelze předvídat, kolik rodičů by své děti do škol za daných podmínek přihlásilo. Podle Černého by se zajištěním školních skupin měly mít menší potíže větší školy, kde jsou i učitelé druhého stupně. Stýblová, která řídí školu pouze s prvním stupněm, očekává, že při fungování školních družin vedle výuky na dálku můžou mít některé školy personální potíže.