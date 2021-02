Řada ředitelů škol a školek zavření uvítala

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Možné uzavření škol, které zvažuje vláda, by mnozí ředitele pražských škol, vzhledem k epidemiologické situaci v zemi, uvítali. Někteří však kritizují to, že se o možných změnách, které by měly případně platit od 1. března, dozví na poslední chvíli. Řekli to dnes ČTK.