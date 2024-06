Kam s dětmi, které odmítne školka? Obce musí zajistit dětské skupiny, rozhodla Sněmovna

Již od příštího roku by měly vznikat také sousedské dětské skupiny, což vyvolalo diskusi mezi poslankyněmi opozičního hnutí ANO. Tyto změny přináší vládní novela, kterou dnes v úvodním kole schválila Sněmovna. Novela upravuje pravidla péče, vyplácení státního příspěvku na provoz a úhrady od rodičů. Předlohu nyní posoudí sociální a školský výbor.

Tříleté děti mají nárok na školku, ale často se do ní dostanou až od září, tedy měsíc po svých třetích narozeninách. Novela zavádí povinnost obce zajistit pro tyto děti místo v dětské skupině do doby, než budou přijaty do mateřské školy. Pokud by obec tuto povinnost nesplnila, musela by rodičům poskytnout náhradu ve výši maximální úhrady, což je nyní zhruba 5000 korun měsíčně.

Podle novely mohou rodiče dětí, na jejichž místo ve skupině přispívá stát, platit maximálně 289 korun za den. Pokud dítě využívá službu méně než pět hodin denně, cena se snižuje na polovinu, a pokud méně než tři dny v týdnu, může se cena zvýšit o deset procent. Stát přispívá na místo pro děti rodičů, kteří pracují, podnikají, studují, hledají zaměstnání nebo pečují o postižené a nemohoucí blízké.

Pro děti do tří let do nástupu do školky do konce srpna poskytuje stát 1,7násobek normativu pro soukromé školky, pro starší děti pak normativ. V sousedských skupinách by se zohlednilo 80 procent normativu.

Nově by mohly sousedské skupiny fungovat v domácnostech pro nejvýše čtyři děti. Požadavky na prostory a provoz by posuzovaly krajské úřady práce. Oprávnění k poskytování služby by udělovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.