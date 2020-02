Na navrhované změny v maturitách, které mimo jiné předpokládají i zrušení plánované povinné maturity z matematiky od příštího roku, panují ve Sněmovně rozdílné názory i v jednotlivých poslaneckých frakcích. Výjimkou jsou Piráti, kteří s novelou souhlasí. Sami dříve předložili podobný návrh, který Sněmovna na konci ledna v prvním čtení zamítla, když podpořila vládní novelu.

Poslanci poslali vládní předlohu do výboru minulý týden. Výbor se dnes dohodl, že do 14. února bude přijímat pozměňovací návrhy. Znovu by o novele měl jednat 19. února.

Dnešní debata členů výboru potvrdila nejednotnost názorů mezi poslanci. Kromě povinné maturity z matematiky diskutovali také o návrhu na omezení státních maturit na testy a přesun ústní a písemné části do škol. Například poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD) poukazovala na data České školní inspekce o velkém počtu neaprobovaných češtinářů a ptala se, zda je možné v této situaci zajistit ve školách kvalitní zkoušky.

Její stranický kolega Antonín Staněk jí oponoval, že pokud učitel umí žáka na zkoušky připravit, musí být schopen ho i vyzkoušet. "Pokud by nebyl schopen ho připravit, tak můžeme zkoušku rovnou zrušit," řekl.

Vládní návrh počítá s tím, že studenti si vedle povinné češtiny nadále budou moci vybrat mezi státní maturitou z matematiky nebo z cizího jazyka. Od jara 2021 by se dle novely měla státní zkouška omezit jen na didaktické testy. Ústní a písemné maturity z jazyků by se měly přesunout zpět do škol. Dle nynější normy má být státní maturita povinná ze tří předmětů, z češtiny, cizího jazyka a matematiky, na gymnáziích a lyceích od příštího roku. Někteří vládní poslanci navrhovali v prvním čtení místo úplného zrušení povinné matematiky odklad o jeden nebo dva roky.

Matematiku si loni na jaře vybrala zhruba pětina maturantů, ale 15,5 procenta z nich neuspělo. Bylo to o 6,3 procentního bodu méně než předloni. V předešlých letech neúspěšnost v matematice naopak stoupala.

Výbor dnes přerušil také jednání o vládním návrhu, podle kterého by lidé bez pedagogického vzdělání mohli začít učit na středních školách i na druhém stupni základních škol. Pedagogické vzdělání by si museli doplnit do tří let, první dva roky by na ně měli ve školách dohlížet zkušenější kolegové. Změna v zákoně by podle ministerstva školství měla do budoucna pomoct vyřešit hrozící nedostatek učitelů. Výbor by měl v jednání o předloze pokračovat 18. března.