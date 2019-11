Srovnání platů učitelů v EU: Mají si Češi na co stěžovat?

Daniel Münich je autorem studie Platy českých učitelů: nová naděje. Mírné zlepšení je podle něj především důsledkem celkového růstu platů, způsobeného příznivou ekonomickou situací.

„Kromě platů učitelů, které poslední dva roky v porovnání s minulostí rostly relativně hodně, rostly i ostatní platy v ekonomice. U vysokoškolsky vzdělaných pracovníků obzvlášť. A protože mezinárodní srovnání je vždycky u vysokoškolsky vzdělaných v dané zemi, tak to hraje samozřejmě roli,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Münich.

Studie srovnává průměrné platy učitelů na druhém stupni základních škol s průměrnými platy vysokoškolsky vzdělaných pracovníků. V minulých letech činily příjmy učitelů v Česku jen 61% průměrného výdělku ostatních vysokoškolsky vzdělaných pracovníků. Průměr zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) přitom dosahoval 91%. Plat německých učitelů činil 99 % průměrného výdělku. Česko tak vyšlo ze všech 36 zemí nejhůře. Čeští učitelé mají i nejmenší rozdíl mezi nástupním platem a jejich příjmem po 15 letech praxe.

„Zásadně jsme se z posledního místa srovnání se zeměmi OECD a Evropské unie neposunuli,” uvedl Münich.

Pedagogové se v mnoha evropských krajinách dále profesně rozvíjí. Například na Slovensku je účast na dalším profesním rozvoji spojena s kariérním růstem a zvyšováním platu. Řada evropských škol je také povinna svým pedagogům poskytnout plán profesního rozvoje.

Pracovní doba učitelů se pohybuje v rozmezí 35 – 40 hodin týdně, přičemž doba výuky je zhruba 17 hodin. Pedagogický pracovníci mají osm týdnů dovolené, kterou si musejí vybrat v období letních prázdnin. V Polsku délka dovolené souvisí s počtem odpracovaných let.

Münich tvrdí, že odbory stávkují za správnou věc, ale dva roky poté, co se věci začaly poměrně významně měnit a platy začaly výrazně růst. „Poprvé, možná dokonce v historii, jsou slibované nárůsty platů propsané i do střednědobých výhledů státního rozpočtu, což v minulosti nebylo. V rozpočtu na příští rok, který teď projednává sněmovna, už jsou čísla, která by měla zajistit zvyšování platů v letech 2021 a 2022. To je oproti minulosti zlepšení situace.“