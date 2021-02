Studenti v pyžamech vyrazili ke Sněmovně. Vyzvali k řešení situace ve školství

Petici za naléhavé řešení situace ve školství podepsalo od konce ledna k dnešnímu dni zhruba 14.500 lidí.

"Snažíme se o návrat dětí do škol a aby vláda umožnila alespoň volnočasové aktivity a hledala jiné formy, aby se děti mohly potkávat. Vzdělání dětí nějak doženeme, ale vzhledem k potřebě sociálních kontaktů by bylo potřeba umožnit alespoň schůzky dětí, aby mohly například pracovat na nějakých venkovních projektech třeba v rámci Junáka a podobných organizací," řekl ČTK za pořadatele happeningu František Tichý z Gymnázia Přírodní škola. Rozhodování o opatřeních podle účastníků protestu sice není na poslancích, ale mohou na vládu apelovat, aby je změnila, míní.

Podle organizátorů dnešní akce by při venkovním setkávání dětí hrozilo jen minimální riziko přenosu covidu-19. Dlouhotrvající izolace mladých lidí doma bude mít dopady nejen na vzdělávání, ale také na jejich psychiku, uvedli. Happening podpořila i Česká středoškolská unie (ČSU), řekl student Gymnázia Přírodní škola Matyáš Bureš. ČSU zastupuje přibližně 30.000 středoškoláků v ČR.

Zástupci protestujích by uvítali, kdyby se podařilo zajistit pro žáky testování, které by mohlo umožnit jejich návrat do lavic. "Tak, jako třeba domovy seniorů testují se svým vlastním zdravotnickým personálem, tak si myslím, že by byly i školy podobně jako v Rakousku schopné si to zajistit, pokud by stát dal k dispozici testovací sady. Považujeme to za velmi dobrý plán, než se podaří pandemie nějakým způsobem zvládnout," řekl Tichý.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) ve středu uvedl, že Ústřední krizový štáb do pondělí předloží vládě rozpracovaný návrh testování ve školách. Štáb se má inspirovat modelem, který funguje v Rakousku. Používat by se tak ve školách měly antigenní testy s výtěrem z kraje nosu, které ukážou výsledek na místě. Podle ministerstva školství by se do škol od 1. března mohly jako první vrátit závěrečné ročníky středních škol. Studenti by se měli testovat sami bez asistence zdravotníka. Použití antigenních testů pro samoodběr musí ale nejdřív povolit ministerstvo zdravotnictví.

V pondělí protestovalo s požadavkem návratu dětí do škol před ministerstvem školství asi 50 lidí na akci organizované hnutím Trikolóra a iniciativou Vraťme děti do škol. Podle nich vládě nezáleží na tom, jak žáci prožijí své dětství a mládí. Poukázali na to, že Česko patří mezi země, kde jsou kvůli epidemii nejdéle zavřené školy. V sobotu se pak pod hlavičkou iniciativy Chcípl PES, která sdružuje podnikatele protestující proti vládním opatřením, uskuteční v Brně pochod před dům ministra školství Roberta Plagy (ANO).