Studenti výzvu rektorů nevyslyšeli. Očkovat se nedají, myslí si, že jim covid neublíží

Výzva České konference rektorů, aby se studenti vysokých škol v co největší míře nechali očkovat proti covidu, nemá podle některých oslovených studentů v rozhodování o očkování velkou váhu. Vysoké školy by podle nich spíš měly nabídnou konkrétní výhody těm, kdo se očkovat nechají. ČTK to řekli oslovení studenti vysokých škol.

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK