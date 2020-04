Termín přijímaček na SŠ závisí na vývoji epidemie. Plaga apeluje na učitele ohledně hodnocení žáků

Přijímací zkoušky byly podle Plagy epidemiology vyhodnoceny jako velmi riziková záležitost. "Já bych mohl vystřelit jakýkoli termín v červnu, ale bylo by to ode mě neférové. V tuto chvíli musíme počkat na jednotlivé vlny. Já v dostatečném předstihu tak, aby se školy stihly na přijímačku nachystat a studenti věděli, kdy jednotná přijímačka bude, to oznámím," řekl ministr.

Děti chystající se na jednotnou přijímací zkoušku mohou podle Plagy k přípravě využít testy Cermatu z předchozích let, které jsou jim včetně řešení k dispozici. Ministerstvo chce zároveň formou videí připravit výklad daných řešení.

Mimořádná úprava zákona pro letošní rok, která již platí, počítá s tím, že se jednotné přijímací zkoušky uskuteční 14 dní po znovuotevření škol. Schéma vlády předpokládá, že by zkoušky byly někdy v červnu. Například podle předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renaty Schejbalové jsou rodiče, děti i školy při čekání na pevný termín v nejistotě. K přijímacím zkouškám na maturitní obory se podle statistik Cermatu přihlásilo přibližně 95.000 dětí.

Učitelé by měli při hodnocení zohlednit podmínky žáků

Plaga vyzval ředitele škol a učitele, aby při hodnocení žáků zohlednili jejich specifické podmínky. Využívat by měli spíše zpětnou vazbu než známky. Podle Plagy také není nutné zvládnout veškeré učivo zahrnuté ve školních vzdělávacích programech. Učitelé by se měli soustředit na znalosti a dovednosti nezbytné pro další vzdělávání.

Učitelé by podle ministra měli ještě více než dosud pracovat se zpětnou vazbou od rodičů a komunikovat s rodinami nejen zadáváním úkolů. Zjišťovat mají, jak si děti s jednotlivými úkoly poradili. "Aby za běhu byli schopni upravovat vzdělávání vzhledem ke specifickým podmínkám v jednotlivých rodinách a školách," řekl Plaga.

"Nejde primárně o známky. Chceme umožnit ředitelům škol větší flexibilitu v hodnocení. Předpokládáme větší využití formativního hodnocení zpětnou vazbou. Nedává smysl, aby klasifikace, jak ji známe, ve všech případech byla podle známek, jaké žák nebo student dostal po dobu distanční výuky," dodal ministr. Hodnocení by tak podle něj mělo zohledňovat sociální či ekonomické podmínky, které žák pro vzdělávání na dálku měl.

"Není nutné zvládnout distanční formou vše, co školy mají ve školních vzdělávacích programech, ani to není reálné. Znovu opakuji, je vhodné soustředit se na profilové předměty, respektive na takové znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro další vzdělávání, a pak na procvičování a opakování učiva," doplnil Plaga.