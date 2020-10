Týdenní volno platí. Výuka na dálku na konci října nebude

Plaga oznámil rozhodnutí prodloužit podzimní prázdniny v základních a středních školách o dva dny minulý čtvrtek, když společně s ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou (za ANO) ohlašoval zavedení střídavé výuky tříd na druhém stupni základních škol. Dva dny volna navíc označil tehdy za "dny boje proti covidu". V pondělí se ale opatření zpřísnila, takže vláda rozhodla o přechodu na dálkovou výuku ve všech školách s výjimkou mateřských a speciálních.

Podle ministerstva by se žáci museli účastnit distančního vzdělávání, pokud by se volno nevyhlásilo. "Další příležitost pro odpočinek nabízí až vánoční prázdniny. Z těchto mimořádných důvodů se ministerstvo rozhodlo dny 26. října a 27. října 2020 stanovit pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy jako volné dny," stojí v opatření ministra.

Na dva dny volna naváže svátek 28. října, podzimní prázdniny 29. a 30. října a víkend 31. října a 1. listopadu. Vánoční prázdniny mají začít ve středu 23. prosince a trvat do neděle 3. ledna. Mezi tím bude ještě jeden svátek v úterý 17. listopadu.

Předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová už v pondělí ČTK řekla, že avizované dva dny volna v říjnu by se měly nyní zrušit. "Mohli bychom pak aspoň učit online. Takto přijdeme o celý týden (kdy jsou podzimní prázdniny) a online výuka není odpovídající tomu, když jsou děti ve třídě. Při online výuce jde vše pomaleji," uvedla. Již dříve také řekla, že pokud se školy zavřou, domnívá se, že to bude na delší dobu.

"Asi by bývalo mělo víc smysl teď ty dva volné dny nedávat, ale na druhou stranu dva dny nás teď už nevytrhnou," řekl ČTK předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. Podle něj je spíš problém to, že některé věci nejdou při výuce na dálku vůbec udělat, než to, že by na ně bylo málo času. Při komunikaci online jsou podle něj například potíže s tím, jak vést spontánní diskusi.

Podle předsedy Unie školských asociací CZESHA Jiřího Zajíčka řada škol původně stejně plánovala na 26. a 27. října ředitelské volno. Podotkl, že nyní sice bude každý den výuky dobrý, ale prodloužené podzimní prázdniny by už nechal. Doufá hlavně v to, že bude možné ve středních školách v listopadu obnovit praktickou výuku. Podle něj je ale těžké teď něco předvídat, protože epidemická situace je hodně špatná. "Chápeme, že k tomu (současnému zpřísnění opatření) dojít muselo," řekl.

Pochopení pro uzavření škol vyjádřil také předseda Asociace základních uměleckých škol (ZUŠ) Tomáš Kolafa. Podle něj nebude nyní situace těžká ani tak pro školy jako spíš pro rodiče. K možnosti úplného znovuotevření ZUŠ od začátku listopadu je spíše skeptický, doufá ale v to, že by mohla být obnovena alespoň individuální výuka hry na hudební nástroje.