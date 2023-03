Skupina historiků kritizovala současný způsob řízení ÚSTR

Pokud se tak nestane, měl by podle nich zakročit Senát, který členy rady volí a odvolává. Vedení ústavu výtky odmítlo. Poukázalo na to, že někteří podepsaní historici byli v minulosti zapojeni do projektů ústavu, a nejsou tedy objektivní. Rada minulý týden Kudrnu podpořila.

Stehlík na dotaz ČTK odkázal právě poslední zasedání rady, na němž se její členové podrobně zabývali aktuální situací v ÚSTR. Ve sporu s částí zaměstnanců se rada vedení instituce zastala a Kudrnu podpořila. Ředitel ústavu podle rady svými kroky naplňuje koncepci, s kterou byl do funkce zvolen, a vedení postupuje při řízení v souladu se zákonem. "Rada Ústavu pro studium totalitních režimů vyjádřila docentu Kudrnovi plnou podporu, o čemž svědčí to, že pro toto její usnesení hlasovalo všech sedm členů Rady ÚSTR. Nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti," uvedl dnes Stehlík. Více výhrady historiků nekomentoval.

Podepsaní historici a historičky uvedli, že jim nepřísluší komentovat jednotlivá personální rozhodnutí současného ředitele. "Míra destabilizace, nezodpovědného hospodaření s veřejnými prostředky a autoritářského ovládnutí instituce však již významnou měrou ohrožuje práci, která svojí důležitostí přesahuje samotný ÚSTR, což platí především o celospolečensky zásadní modernizaci dějepisného vzdělávání," napsali mimo jiné v prohlášení. Podepsali ho historici z několika univerzit, historických ústavů Akademie věd ČR, regionálních muzeí, odborníci z paměťových institucí a další.

Část zaměstnanců v polovině března v otevřeném dopise Kudrnu kritizovala, podle nich šikanou, bossingem, cenzurními zákroky, nehospodárnými kroky a nezodpovědnými personálními změnami ohrožuje fungování ústavu i moderní historické vzdělávání v Česku. Vedení ústavu se proti kritice ohradilo. Odmítlo jakékoliv cenzurní zásahy. Ohledně personálních změn uvedlo, že jsou zcela v kompetenci ředitele, nikoliv zaměstnanců, a odvolání předcházela řada jednání.

Na dnešní prohlášení skupiny historiků vedení ÚSTR reagovalo v tiskové zprávě slovy, že někteří z podepsaných pod peticí měli v minulosti sami jako členové Rady ÚSTR za chod této instituce zodpovědnost. "Během jejich pětiletého funkčního období došlo k vystřídání celkem čtyř ředitelů, což přispělo k velké destabilizaci instituce, s níž se současné vedení potýká dodnes," sdělil ČTK mluvčí ÚSTR Martin Vacek. Řada petentů podle něj byla osobně a finančně zainteresována na projektech ÚSTR, které nové vedení prověřuje kvůli zákonnosti a hospodárnosti, a jejich motivaci není tedy možno považovat za objektivní. Poukázal na to, že v České republice je několik desítek tisíc historiků a například Sdružení historiků ČR uvádí, že má více než 28.000 členů.